„Smlouva neobsahuje jenom projektovou dokumentaci, ale i související činnosti včetně získání stavebního povolení,“ upozornil ostravský primátor Richard Vereš. Dodal, že hodnota smlouvy je 273,5 milionů korun.
„Cenu jsme mírně snížili o zhruba šest milionů, ale je v ní vyhrazena změna závazků za dvanáct milionů korun, ale předpokládáme, že je nebudeme muset za nejrůznější průzkumy, například studii EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí – pozn. red.), vydat. Ty věci v té smlouvě nejsou, ale můžeme si je přiobjednat, ale platit je zbytečně nebudeme,“ dodal Vereš s tím, že se město poučilo z projektu koncertní haly, kde se nevešlo do limitu veřejné zakázky. Náklady na její stavbu výrazně stouply.
„Do dvou let, do konce roku 2028, bychom měli mít na stadion pravomocné stavební povolení, což je dneska nově povolení stavebního záměru,“ uvedl radní Lukáš Semerák, který je předsedou pracovní skupiny Nový Bazalů.
Město teď začne shánět peníze na stavbu
„Naším úkolem teď bude zajistit financování stavby jako takové,“ konstatoval primátor Vereš. „Musíme začít jednat se státem, hledat modely financování, zjistit, zda můžeme využít nějaké externí zdroje, případně se zamyslet nad tím, zda do stavby nezapojíme soukromý sektor.“
Připustil, že pokud se jim to nepodaří, tak se stavba může posouvat v čase. „Ale v této koalici máme ambici zahájit stavbu ještě v průběhu tohoto volebního období,“ uvedl Vereš, který počítá s tím, že celková cena Nových Bazalů se bude blížit pěti miliardám korun. „To znamená projekt, pozemky, stavba jako taková, všechny související služby,“ podotkl s tím, že předchozí předpokládaná cena 2,5 miliardy korun se týkala jen samotné stavby.
Studie bude řešit i řízení davu a klima
Vzrostla ale i cena samotného projektu, která byla původně 155 milionů korun. „To byla na úrovni srpna 2024, ale podle ceníku České komory architektů k letošnímu srpnu činí 222 milionů,“ upozornil Lukáš Semerák. Zbylých 51 milionů jsou podle něj služby, které si město objednalo navíc a které nebyly předmětem architektonické soutěže. „Tam jsou největší položkou interiéry, nábytek, ale také studie řízení davu na stadionu i před ním. A jde i o studii klimatického komfortu a také například o test ve větrném tunelu,“ podotkl Semerák.
Primátor Richard Vereš by byl nejraději, pokud by město všechny peníze na Nové Bazaly sehnalo odjinud. Zmínil i limit, který je vedení města ochotno za stadion zaplatit. „V debatách před volbami, pokud si vzpomínám, padalo, že bychom si dovedli představit, že by se město na financování stavby podílelo z poloviny,“ řekl primátor. Podle jeho slov je to ale i otázka toho, jestli se bude na stavbě podílet třeba městská společnost, nebo se vytvoří nějaká speciální společnost, která by měla provozovat stadion. „Ale to všechno je před námi, máme na to dva roky,“ dodal Vereš.
Lukáš Semerák upozornil, že smlouva je impulzem nejen pro Baník Ostrava. „Ale i pro rozvoj sportu a sportovní infrastruktury, protože Ostrava ji má starou a zanedbanou a my jako město do ní musíme investovat,“ prohlásil Semerák.