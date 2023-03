V Ostravě srazilo auto chodce. Utrpěl těžká poranění hlavy a hrudníku

Podle záchranné služby byla jeho zranění život ohrožující, záchranáři ho uvedli do umělého spánku a převezli do ostravské fakultní nemocnice. ČTK to řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Nehoda se stala okolo 17:00 v Závodní ulici. „Muž z tramvajového ostrůvku začal přecházet přes kolejiště na druhou stranu komunikace a vstoupil bezprostředně před projíždějící vozidlo Audi,“ sdělila ČTK mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Zasahující lékař u muže při prvotním vyšetření zjistil život ohrožující poranění v oblasti hlavy, hrudníku a ruky. „Stav vyžadoval uvedení do umělého spánku, zajištění dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci,“ uvedl Humpl.

Dechová zkouška u řidičky byla s negativním výsledkem, další okolnosti a skutečnosti zjišťují ostravští policisté, dodala Jiroušková.