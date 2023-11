V Ostravě přibude čtyřicet nájemních bytů, vzniknou z nevyužívaných prostor

Podmínkou dotace je, že rekonstruované byty budou po dalších sedm let pronajímány k bydlení. Magistrát na jejich rekonstrukci vyčlenil v dotačním programu pro soukromé vlastníky nemovitostí 8,1 milionu korun, které letos rozdělí mezi šest žadatelů.

Částkou tři miliony korun, což je maximální možná výška dotace, radnice podpoří například obnovu 18 bytových jednotek v centru Ostravy v Nádražní ulici.

„Peníze tu stavbařům umožní dokončit již několik let trvající rekonstrukci,“ konkretizovala náměstkyně primátora Hana Tichánková s tím, že vlastník sám investoval čtyři miliony korun.

Přestaví se i nebytové prostory

Další dva byty vzniknou v nevyužívaných prostorách v Bohumínské ulici. Osm jednotek 3+kk přibude v městské památkové zóně Moravské Ostravy v ulici 28. října a dalším objektem s plánovanou přestavbou bytů je budova v Hlávkově ulici v Moravské Ostravě, která byla původně využívaná k administrativním účelům.

„Osm bytů opraví majitelé domů i v Ostravě-Vítkovicích v Halasově ulici v nemovitosti, která nebyla využívána víc než deset let,“ doplnila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Zájemci o dotace mohli podle Pokorné žádat maximálně o pět tisíc korun na metr čtvereční užitné plochy do výše až 350 tisíc korun za byt. Jeden žadatel mohl získat maximálně tři miliony a dotace nesměla přesáhnout polovinu celkových uznatelných nákladů projektu.

„Podmínkou bylo nejen to, že byty budou k dispozici do dvou let, ale i to, že po dobu sedmi let musí sloužit k nájemnímu bydlení. Jednu čtvrtinu rekonstruovaných bytů pak musí majitel poskytnout pro účely dostupného bydlení, kde nájemné za metr čtvereční nepřesáhne 70 procent průměrného nájemného,“ dodala Pokorná.