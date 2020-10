Ostrava upravuje levé nábřeží Ostravice, některé práce uzavřou silnice

Lavičky i piknikové sety se stoly, designová lehátka a terasy pro slunění, koše či terasu se schodištěm, která slouží k posezení a pořádání akcí. To vše již najdou návštěvníci centra Ostravy na nábřeží řeky Ostravice. Do zatraktivnění jejího okolí investovalo město v posledních letech desítky milionů.

O něco lépe je na tom pravý břeh ve Slezské Ostravě, kde před necelým rokem skončily úpravy v okolí mostu Miloše Sýkory. Nyní začaly úpravy levého břehu.

Revitalizaci povrchu nábřeží ale předchází oprava vodovodního a přeložka kanalizačního potrubí. Výkopové práce začaly koncem září před budovou Krajského soudu Ostrava, pokračovat budou až k mostu Miloše Sýkory a skončit mají v únoru. Vyžádají si však dopravní omezení.

„Úprava vodohospodářské infrastruktury za 14,4 milionu na Havlíčkově nábřeží znamená odstranění 218,5 metru starého kanalizačního potrubí i pokládku 204 metrů nového kanalizačního sběrače a 146,5 metru vodovodu.

Vizualizace, jak by část nábřeží Ostravice v centru Ostravy mělo vypadat.

Stavbu koordinujeme s obnovou vozovky na Havlíčkově nábřeží v úseku mezi ulicemi Kratochvílova a Na Hradbách. Dopravní omezení budou rozdělena do etap, aby neohrozila bezpečnou dopravu v centru města,“ přiblížila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V první fázi, která potrvá do 8. listopadu, je uzavřen úsek Havlíčkova nábřeží od ulice Kratochvílovy ke vjezdu do vazební věznice. Druhý a třetí listopadový týden bude následovat uzavírka v místě vjezdu do vazební věznice.

Od 23. listopadu má být nábřeží zavřeno asi měsíc od vjezdu do vazební věznice ke křižovatce s ulicí Na Hradbách. V lednu, ve čtvrté a páté etapě, budou uzavírky v úseku od křižovatky s ulicí Na Hradbách směrem k mostu.

Akce za desítky milionů

Už nyní je a po dobu prvních čtyř etap stavby zůstane mimořádně povolený obousměrný provoz v Kratochvílově ulici. V závěrečné etapě se však ulice vrátí do svého obvyklého jednosměrného režimu.

„Po opravě vodovodního a kanalizačního potrubí začneme s úpravami veřejného prostoru Havlíčkova nábřeží v dlouhém úseku od lávky k hradu až po budovu soudu. Půjde o dvě samostatné zakázky asi za 53 milionů. U jedné čekáme na povolení stavby, u druhé tento týden radní schválili zakázku na výběr zhotovitele stavby. Obě ale chceme stihnout příští rok,“ uvedla Šebestová.

Na přelomu roku má začít úprava části od Hradní lávky pod most Miloše Sýkory včetně sjezdu z ulice 28. října k nábřeží. Později bude pokračovat i úsek směrem k soudu.

Lokalita se stane zejména relaxační zónou

Na části nábřeží vznikne nový chodník i další úsek cyklostezky, dojde k novému uspořádání parkovacích míst i opravě opěrné zdi.

„V úseku od mostu až po Hradní lávku vznikne na stávající opěrné zdi už třetí visutá galerie u Ostravice. Opravíme i zpevněné plochy navázané na galerii a poté je bezbariérově napojíme na okolní pěší komunikace. Úpravou stávající komunikace oddělíme cyklostezky od pěších tras, aby nedocházelo ke kolizím chodců a cyklistů. Provoz v lokalitě zklidní také instalace zpomalovacího pásu,“ dodala Šebestová.

Okolí řeky je podle ní díky postupné proměně stále vyhledávanějším místem k relaxaci, cvičení, piknikům i k pořádání koncertů či trhů.