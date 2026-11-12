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Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

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  15:00
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Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot. | foto: archiv Letiště Leoše Janáčka

Odbavovací hala mošnovského letiště
Přistávací plocha mošnovského letiště
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Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...
8 fotografií
Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících meziročně roste, tendr na rekonstrukci přistávací dráhy za téměř čtyři miliardy korun se kvůli desítkám dotazů zájemců opět protáhl, tentokrát do 12. listopadu.

Zatímco Letiště Leoše Janáčka Ostrava přešlo na zimní provoz, krajský úřad stále hledá firmu, která za téměř čtyři miliardy korun opraví přistávací dráhu.

Termín pro podání nabídek se opět posunul. Původně měly firmy předkládat nabídky do 20. července, aktuálně mají čas až do 12. listopadu. Lhůta se tak prodloužila už téměř o čtyři měsíce.

Ve zveřejněné evidenci dotazů zájemců je už více než sedm desítek položek týkajících se vysvětlení zadávací dokumentace.

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.
Odbavovací hala mošnovského letiště
Přistávací plocha mošnovského letiště
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026)
8 fotografií

Firmy se zajímaly například o technologie trafostanic, retenční nádrže, betonárny či možnosti zpracování vybouraného betonu. Některé odpovědi si navíc vyžádaly úpravy dokumentace.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s předpokládanou hodnotou 3,9 miliardy korun bez DPH, nepředpokládali jsme, že by nedošlo k významnějšímu prodloužení zadávacího řízení,“ vysvětlila již dříve mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Ostravské letiště jedná o další cargo lince. Náklady mohou létat do Ázerbájdžánu

Rekonstrukce zahrne nejen 3,5 kilometru dlouhou dráhu, ale také pojezdové komunikace, odbavovací plochy a modernizaci letištních technologií. Práce mají být rozděleny do sedmi etap, při jedné z nich bude nutné dráhu zcela uzavřít.

Původní harmonogram počítal s dokončením stavby do konce roku 2029. Zda se prodlužování soutěže promítne také do termínu samotné rekonstrukce, zatím není jasné.

V zimním letovém řádu zůstávají tři pravidelné linky. Do Varšavy bude společnost LOT létat čtyřikrát týdně, Ryanair zachová spojení do Londýna a Málagy, v obou případech v pondělí a sobotu.

Prodloužena bude také sezona charterových letů do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. Spojení potrvají do prosince a znovu se obnoví v únoru. Novinkou jsou lety do keňské Mombasy.

Počet cestujících letos roste. Za prvních devět měsíců jich letiště odbavilo přes 474 tisíc, meziročně o sedm procent více. Loni prošlo letištěm 506 201 pasažérů.

23. ledna 2024
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