Patnáctiletý hoch přepadl seniora a invalidu. Dobýval se i do pokladničky

Problémy se zákonem měl mladík už jako nezletilý, ostatně soud mu uložil ochrannou výchovu, a proto pobýval ve Výchovném ústavu v Ostravě. Jenže z vycházky se v červenci nevrátil a policie po něm pátrala.

Na stopu je přivedl sám hoch, který nutně potřeboval peníze. A neváhal je získat hrubou silou. Poprvé se tak stalo v úterý 24. srpna v ranních hodinách, kdy si na Výstavní ulici v Ostravě - Mariánských Horách vyhlédl 72letého muže.

Nejdříve mu zastoupil cestu a dožadoval se vydání peněz. Když to senior odmítl, tak ho napadl a ukradl mu tašku s doklady a penězi v hodnotě zhruba dva tisíce korun.

Poté zamířil do obchodního centra v centru Ostravy. „Tam se nejdříve chtěl pachatel vloupat do charitativní pokladny umístěné v prostorách centra, jenže to se mu ani po delší době a snaze vniknout dovnitř nepodařilo,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Proto se nakonec zaměřil na 39letého invalidního muže. Chvíli ho sledoval, pak ho opětovně napadl, povalil na zem a okradl opět o asi dva tisíce korun.

Policistům na místě pomohly kamerové záznamy obchodního centra a agresivního mladíka brzy zadrželi.

Policejní vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání a agresivního chlapce obvinil z loupeže, pokusu krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. Nyní pachateli hrozí jako mladistvému polovina obvyklé sazby, tedy až pětileté vězení.