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Policejní koně budou v Ostravě bojovat s ohněm, dýmem i s hradbou z barelů

Dalibor Maňas
  6:59
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...

Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě: Služební koně a jejich jezdci museli v Komenského sadech čelit náročným překážkám i rušivým efektům simulujícím krizové kriminální zásahy. (srpen 2025) | foto: Městská policie Ostrava

Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...
7 fotografií
Ostravské Komenského sady se v sobotu stanou jezdeckým kolbištěm, kde se uskuteční 28. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií. Závodníci z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska předvedou své dovednosti ve třech disciplínách zaměřených na přesnost, rychlost i zvládání krizových situací. Vstup je zdarma, přehlídku si užijí milovníci koní i rodiny s dětmi.

Setkání policejních jezdců v Ostravě slibuje představení postavené na důvěře mezi člověkem a koněm. „Osmadvacátý ročník začíná 29. srpna v Komenského sadech. Akce pořádaná pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala bude zahájena slavnostním nástupem jezdců a koní ve 12:30 hodin,“ uvedla již dříve mluvčí Městské policie Ostrava Helena Badurová.

„Setkání jízdních policií už k závěru léta v Ostravě neodmyslitelně patří. Tato skvělá tradice neztrácí dech ani po letech. Spojení špičkové připravenosti strážníků, respektu ke zvířatům a atmosféry v Komenského sadech ukazuje policii v tom nejlepším světle – jako partnera, na kterého je spolehnutí,“ poznamenal primátor města Jan Dohnal.

„A jestli mě loňská zkušenost v sedle něčemu naučila, tak hlavně tomu, že obrovský obdiv nepatří jen medailistům, ale každému, kdo tento náročný soulad člověka a koně zvládá,“ dodal Dohnal.

Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě: Služební koně a jejich jezdci museli v Komenského sadech čelit náročným překážkám i rušivým efektům simulujícím krizové kriminální zásahy. (srpen 2025)
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě: Služební koně a jejich jezdci museli v Komenského sadech čelit náročným překážkám i rušivým efektům simulujícím krizové kriminální zásahy. (srpen 2025)
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě: Služební koně a jejich jezdci museli v Komenského sadech čelit náročným překážkám i rušivým efektům simulujícím krizové kriminální zásahy. (srpen 2025)
Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě: Služební koně a jejich jezdci museli v Komenského sadech čelit náročným překážkám i rušivým efektům simulujícím krizové kriminální zásahy. (srpen 2025)
7 fotografií

Českou republiku na akci reprezentují týmy městských policií z Ostravy a Prahy spolu s jízdními jednotkami Policie ČR z Brna, Zlína a z Liberce. „Své dovednosti předvedou také policisté z Maďarska, Polska a Slovenska,“ uvedla mluvčí.

„Naši jízdní policisté a jejich koně jsou nedílnou součástí Městské policie Ostrava. Jejich dovednosti a odhodlání stojí za obdiv. Jsem rád, že si tuto akci mohou užít všichni – od nadšenců do koní až po rodiny s dětmi,“ přiblížil ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Parkur a další disciplíny

V Komenského sadech se představí dvaadvacet koní a jejich jezdci ve třech atraktivních disciplínách.

„Prvním testem bude cross parkur, kde jezdce a jejich koně čeká zdolávání náročných překážek v členitém terénu,“ prozradila Badurová.

Poté přijde na řadu zrcadlové skákání, ve kterém se střetnou dvojice jezdců na dvou totožných parkurech v přímých duelech.

Z koňského sedla policistka dohlíží na fotbal. Neodradily ji dril ani zranění

„Závěrečnou disciplínou bude speciální policejní parkur, tedy nejtěžší výzva celého dne. Služební koně a jejich jezdci se musejí vypořádat nejen s obtížnými překážkami, ale i s rušivými prvky, které simulují reálné policejní zásahy. Vítězství si odvezou jen ti nejlépe trénovaní,“ poznamenala mluvčí.

Zvláštní cenu ze setkání si z Ostravy odveze „nejsympatičtější jezdecká dvojice“.

„Nejmenší diváci si v sadech užijí zábavu díky preventistům Městské policie Ostrava a promo týmu Rádia Čas,“ prozradila Badurová.

27. srpna 2016
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