Hoch vylezl z díry v domě s ukradeným vodoměrem, opodál čekal dospělý

Nebývá to zcela obvyklé, ale ani mimořádné. Strážníci se občas setkávají s tím, že dospělí zloději posílají nezletilé děti do objektů, do kterých předtím vysekali otvor. Jednak pro dítě nemusejí vyvářet tak velké díry a navíc nezletilí nejsou trestně odpovědní.