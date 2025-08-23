Dřevostavba ve tvaru kruhu. Ostrava vybrala podobu Domu služeb na Černé louce

Autor:
  17:01
Vyřizování občanských a řidičských průkazů chce ostravský magistrát zhruba do tří let přesunout do nových prostor. Bude k tomu sloužit Dům městských služeb v areálu výstaviště Černá louka vedle loutkového divadla.
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)

Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025) | foto: Ateliér Építész Stúdió

Vizualizace umístění nové velké městské správní budovy na Černé louce v centru...
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
5 fotografií

Porota architektonické soutěže nyní vybrala vítězný návrh podoby plánovaného administrativního centra.

Dřevostavbu ve tvaru kruhu, která se porotcům nejvíce líbila, navrhl maďarský ateliér Építész Stúdió. Druhého kola soutěže se účastnilo sedm z celkově jedenácti přihlášených účastníků.

„Kompaktní kruhový tvar budovy přináší jasnou urbanistickou odpověď na roztříštěné okolí objektu a vytváří silný a přívětivý městský prvek. Oceňujeme i přehledné vnitřní uspořádání,“ shrnul předseda poroty Ivo Koukol.

Vizualizace umístění nové velké městské správní budovy na Černé louce v centru Ostravy (8. března 2024)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
Vizualizace Domu městských služeb na Černé louce v Ostravě (18. srpna 2025)
5 fotografií

Město chce do nové budovy přesunout především činnosti spadající do agendy odborů dopravně-správních činností a vnitřních věcí, které teď sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách.

„Soutěž měla vysokou úroveň a vítězný návrh je také cennou inspirací pro další rozvoj Černé louky i města jako celku,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová.

Na návrhu maďarských architektů porotci vysoce hodnotili také důraz na udržitelnost a efektivitu provozu. Dřevostavba se zelenou střechou má využívat pasivní větrání a fotovoltaiku.

Autoři rovněž počítají se zachycováním dešťové vody. V podzemní části má být parkoviště.

Dům městských služeb má stát v areálu výstaviště Černá louka, a to v sousedství Divadla loutek a naproti nového bytového domu.

Dům městských služeb má stát v areálu výstaviště Černá louka, a to v sousedství Divadla loutek a naproti nového bytového domu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

ONLINE: Plzeň - Karviná 1:0, Lapešovu hrubku trestá úvodním gólem Durosinmi

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Vybojovat ho zkusí v 6. kole proti Karviné. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  17:35

Dřevostavba ve tvaru kruhu. Ostrava vybrala podobu Domu služeb na Černé louce

Vyřizování občanských a řidičských průkazů chce ostravský magistrát zhruba do tří let přesunout do nových prostor. Bude k tomu sloužit Dům městských služeb v areálu výstaviště Černá louka vedle...

23. srpna 2025  17:01

Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz...

23. srpna 2025  15:43

Nejvíc za deset let. Nákaz od klíšťat prudce přibylo, kvůli počasí i jejich množení

Dvaapůlkrát více pacientů s klíšťovou encefalitidou a čtyřapůlnásobný nárůst počtu nakažených lymeskou boreliózou hlásí v porovnání s loňskem statistika moravskoslezských hygieniků. Nárůst trápí celé...

23. srpna 2025  6:07

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  18:32

Na silnici u zastávky ležely skleněné výplně. Vandal je ze vzteku vykopl

Čtyři skleněné výplně zastávky a právě projíždějící auto poškodil minulý pátek dopoledne třiačtyřicetiletý muž v Ostravě-Porubě. Ten ve vzteku před ostravskou fakultní nemocnicí kopal do zadní stěny...

22. srpna 2025  14:39

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se...

22. srpna 2025  10:30

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam...

22. srpna 2025  9:15

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale...

22. srpna 2025  7:03

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady

Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí,...

21. srpna 2025  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.