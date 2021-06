Smrt kamaráda nezavinil, za poskytnutí jedovaté „trávy“ ale dostal tři roky

Případ vrátil Vrchnímu soudu v Olomouci Nejvyšší soud. Po doplnění dokazování soud dospěl k závěru, že Masný nenese za smrt kamaráda zodpovědnost. Souzen je jen za poskytnutí omamné látky. Domníval se totiž, že jde o marihuanu.

Tragická události se stala v září 2018 v Komenského sadech v centru Ostravy. Lidé zde našli dva mladé bezdomovce v kómatu, záchranářům se podařilo oživit jen jednoho z nich. Jak vyšlo najevo, oba vdechovali páry syntetické drogy, přičemž se údajně domnívali, že inhalují marihuanu.

Jak později soud zjistil, Lukáš Masný tehdy nabídl svému kamarádovi, dvaatřicetiletému bezdomovci, po předchozím požití alkoholu nabídl drogu z plastového sáčku. Mysleli, že jde o konopí, ve skutečnosti šlo o syntetickou drogu. Za patnáct korun si ještě koupili skleněnou trubičku, takzvanou skleněnku, došli do Komenského sadů za magistrát, kde bylo jejich tradiční místo setkávání, a tam na lavičce trubičku naplnili drogou. Zelenou hmotu zapálili a inhalovali. Jenže brzy už o sobě oba nevěděli a zůstali v kómatu.

Kamarád Masného po aplikaci utrpěl těžký otok plic a mozku, i přes odbornou pomoc zemřel. Po požití zkolaboval i Masný, podařilo se ho však zachránit. Za smrt přítele ale následně stanul před soudem. „Byl jak můj bratr, šest let jsem s ním byl na ulici, dělal pro mě první poslední. Jsem obžalovaný za to, že jsem zabil svého kamaráda, to bych nikdy neudělal. Nemohli jsme tušit, že jsme kouřili jedovatou trávu,“ bránil se u soudu Masný.



Balíčky s drogou našla bezdomovkyně

Policie v souvislosti se sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvě desítky lidí. Drogou se od září 2018 v regionu přiotrávilo 24 lidí, dva muži po jejím požití zemřeli. Poslední případ otravy se objevil předloni v květnu. Syntetické drogy pocházejí zřejmě z Polska.

V Ostravě se podle kriminalistů balíčků někdo zbavil v souvislosti se zákazem syntetických drog v Polsku.



Přibližně tisíc balíčků syntetické drogy našla v Ostravě v kontejneru na komunální odpad bezdomovkyně. Prostřednictvím jejího syna se začaly dávky šířit mezi další bezdomovce.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota podobná nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Podle policie jde o sušenou hmotu, která je drogou napuštěna. Má bylinné aroma, je ale cítit výrazně jinak než konopí.



Látky uživatelé nejčastěji kouří. Substance se ale vyskytují i v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy, třeba pervitin či extázi. Podle policie jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.