Z Ostravy se má létat do tří měst, může to stát miliardu

Do Vídně a Mnichova by se mělo létat dvakrát denně a kraj by podpora přišla až na 800 milionů korun během čtyř let.

„Počítáme minimálně s 11 rotacemi týdně na každé lince. Pokud bude zájem, mohlo by se do Mnichova či do Vídně časem létat i třikrát denně,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zatímco Mnichov by měl sloužit hlavně jako přestupní bod pro manažery z německých firem, sídlících v regionu, Vídeň chtějí krajští radní využívat hlavně jako přestupní hub pro další lety.

„Mnichov byl vybrán jako destinace smíšená, kdy kromě přestupů na jiné linky bude značná část cestujících v tomto městě končit nebo začínat. Počet německých investorů v kraji je totiž vysoký a zřejmě bude dále růst. Vídeň je oproti tomu destinace téměř čistě tranzitní pro cesty do celého světa,“ vysvětlil Jakub Unucka.

Do Vídně i do Mnichova se už z Mošnova před několika roky létalo. Linky ale nedopadly dobře. Přes krajskou podporu ve výši desítek milionů korun zájem postupně opadal a provozovatelé je nezvládali udržet při životě.

Do Varšavy jako do Dubaje

Poněkud odlišný má být způsob financování linky do Varšavy. Ta by podle radních na sebe mohla začít během několika let dokonce vydělávat.

„Varšava by pro nás mohla být zajímavá jako přestupní místo do skandinávských zemí, jejichž firmy tady působí, vysvětlil záměr nového spojení hejtman Ivo Vondrák.

„Použili bychom stejný model, jako u linky do Dubaje, kdy kraj bude dávat nějaké peníze, ale do tří let by se měla linka naplnit tak, že by mohla létat bez dotací,“ dodal Jakub Unucka.

Linka do Dubaje přestala létat na podzim loňského roku.

Termín letů do polské metropole zatím není jasný, vše bude záviset na tom, kdy se podaří zajistit potřebná letadla.

„Start linky je vázán na vyřešení problémů s letadly Boeing 737 MAX, do té doby bude na zahájení linky málo letadel,“ vysvětlil Jakub Unucka.

Linky do Vídně a Mnichova by pak mohly začít létat od podzimu, nejpozději od jara příštího roku, podle toho, jak rychle se kraji podaří zajistit potřebné přepravce.

Zájemci o linky, na jejichž podporu chce kraj vyčlenit 7,8 milionu eur ročně, podle Jakuba Unucky jsou.