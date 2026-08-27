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Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

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  14:00
V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a Košatky. Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba. (srpen 2026) | foto: Magistrát města Ostrava

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...
V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...
Cyklotrasa s označením S a M - Mečnikovova – Žákovská - propojuje čtyři městské...
Cyklotrasa s označením S a M - Mečnikovova – Žákovská - propojuje čtyři městské...
6 fotografií
Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí chátrající dřevěný most uzavřený v loňském roce. Nová ocelová konstrukce za 9,5 milionu korun odolá i stoleté vodě a prvním cyklistům se otevře na jaře příštího roku.

Nepříjemná objížďka po frekventované silnici mezi Proskovicemi a Starou Vsí nad Ondřejnicí, kterou nyní využívají cyklisté na mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní, brzy skončí.

Ostrava začne opravovat most přes řeku Ondřejnici, který dlouhé roky umožňoval cyklistům průjezd ve směru na Košatku a dále k mošnovskému letišti.

„Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba za 9,5 milionu korun,“ informoval o změně Petr Havránek z tiskového odboru ostravského magistrátu.

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a Košatky. Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba. (srpen 2026)
V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a Košatky. Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba. (srpen 2026)
V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a Košatky. Původní lávka, která je v nevyhovujícím technickém stavu, bude snesena a nahradí ji zbrusu nová stavba. (srpen 2026)
Cyklotrasa s označením S a M - Mečnikovova – Žákovská - propojuje čtyři městské obvody v Ostravě. Nová trasa spojí Ostravu-Jih, Vítkovice, Novou Ves, Mariánské Hory a Hulváky.
6 fotografií

Stávající lávku, jde v podstatě o dřevěný řetězový most, nahradí jednoduché mostní pole dlouhé 29 metrů.

Vše má být hotovo na jaře příštího roku. Na novou lávku tak budou cyklisté čekat v součtu více než dva roky.

„Nevyhovující technický stav objektu zapříčinil jeho uzavření v lednu loňského roku, stanoveny byly objízdné trasy,“ přiblížil historii lávky postavené dobrovolníky v roce 2007 Petr Havránek.

„Město poté lávku nabylo do vlastnictví a začaly příslušné projekční práce, na které navázalo povolení záměru stavby,“ dodal.

Spolu se stavbou nové lávky čeká úpravu také 93 metrů cyklostezky s šířkou 2,5 metrů. „Na bočních křídlech cyklostezky bude provedeno ocelové mostní zábradlí. V části mimo lávku bude cyklostezka lemována opěrnou zdí,“ nastínil mluvčí.

Auta se tam nedostanou

Nové přemostění bude stát na mikropilotách, terén zpevní kamenitá dlažba lemovaná lemovaná betonovými obrubníky.

„Ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místě přispěje i umístění pevné překážky pro zamezení průjezdu vozidel. Ocelová zábrana umožní průjezd cyklistům a průchod chodcům,“ prozradil mluvčí.

Zhotovitelem mostu, který by měl odolat až stoleté vodě, budou Ostravské komunikace. Součástí projektu je i úprava části navazující cyklostezky. Lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 5 a evropské trasy EuroVelo 4.

Cyklostezky za 200 milionů propojí města na Karvinsku, termín je hodně šibeniční

Milovníci kol mají v Ostravě k dispozici 307 kilometrů vyznačených cyklostezek a tras. Kromě dokončení cyklotrasy Mečnikovova – Žákovská se mohou letos těšit i na cyklostezku v Radvanicích a Bartovicích.

„Na podzim budou moci lidé využít i další budovanou cyklostezku v Ostravě Radvanicích a Bartovicích. Na západě trasy dojde k prodloužení cyklotrasy O od centra města s cyklotrasou J vedoucí k zoo,“ popsal Aleš Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Pleskotova lávka ponese jméno spisovatele. Ostrava tak uctí Jana Balabána

Ostravské cyklotrasy mají i svůj unikát: nejen cyklisté, ale i chodci mohou od roku 2023 využívat unikátní propojení centra města s Dolní oblastí Vítkovic. Lávku navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot a nese jméno významného literáta Jana Balabána.

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