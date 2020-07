Po Ostravě chtějí krotit velké množství reklamy i další města kraje

„Už se nám nelíbilo, jak Kopřivnice vypadá z pohledu nezaujatého návštěvníka. Na zásadních místech je město přesyceno reklamou, jeden obchodník se snaží překřičet druhého, postrádá to jakýkoliv řád. Je to důvod, proč se lidé většinou na takových místech necítí dobře, podvědomě totiž vnímají ten chaos a přehlcení,“ vysvětlil kopřivnický městský architekt Václav Kocián.

Radnice proto připravila dokument nazvaný Estetika Kopřivnice. „Je to materiál, který ukáže, jak by měla reklama ve veřejném prostoru vypadat. Nechceme jít cestou nařízení a restrikcí, ale doufáme, že si lidé vezmou náš manuál jako inspiraci a sami se budou snažit o zlepšení,“ uvedl Kocián.

Město podle jeho slov může ovlivnit pouze to, jak budou vypadat plochy a objekty v jeho majetku. „Budeme pracovat na jejich vzhledu a doufáme, že ostatní se sami přidají,“ podotkl.

Podobnou příručku k regulaci reklamy ve veřejném prostoru loni vypracovala jako první v kraji Ostrava.

„Vymysleli jsem manuál Ostrava 360°, kde ukazujeme, jak reklamu ve veřejném prostoru dělat a také co je špatně: příliš mnoho reklamních poutačů, různé fonty písma, barvy, zářivé neony,“ popsala náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová, která za vznikem projektu stojí.

Ostrava ale na rozdíl od Kopřivnice jde cestou restrikcí. Vydala zároveň i vyhlášku, nařízení o regulaci vizuálního smogu, která omezuje množství a formu reklamy ve vybraných lokalitách města.

Od letošního roku tak nelze na určených místech v Ostravě umisťovat nové reklamy a do konce roku 2021 požaduje vyhláška odstranění těch starých.

„Nechali jsme letošek jako překlenovací období na jejich odstranění. Vzhledem ke koronavirové krizi jsme ale nyní tento termín posunuli na rok 2022,“ doplnila Bajgarová s tím, že část reklamních ploch už z města postupně mizí. „Jsou to například reklamní lavičky a koše nebo reklamy ze sloupů veřejného osvětlení,“ přiblížila.

Vlastní manuál připravuje i Frýdek-Místek

Dalším z měst, které mají příručku k omezení reklamního smogu téměř na spadnutí, je Frýdek-Místek.

„Manuál, který ukáže, jak by měla venkovní reklama vypadat, už máme prakticky hotový, během tří měsíců už by mohl být kompletní,“ informoval městský architekt Frýdku-Místku Ondřej Zdvomka. „Bude sloužit hlavně jako inspirace. Zda půjdeme i cestou restrikcí, to musí rozhodnout městská rada,“ dodal.

Omezit množství poutačů ve městě se snaží také v Krnově. „Zatím to je tak, že platné smlouvy na reklamní plochy na domech ve městě necháváme doběhnout, ale nové smlouvy už dělat nebudeme,“ přiblížila mluvčí Krnova Dita Círová.

V části Opavy fungují omezení už nyní. „V městské památkové zóně musí každou reklamu schválit památkáři. Ve zbytku města ale žádná regulace neplatí a zatím ani žádnou neplánujeme,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Loňská komentovaná procházka Opavou na téma vizuálního smogu ale ukázala, že i zde je ho velké množství.

„Když člověk městem chodí každý den, tak to postupně přestane vnímat, ale když nám na to někdo ukázal prstem, uvědomili jsme si, jak je ten prostor reklamami zaplevelený,“ uvedl Martin Klimeš ze sdružení Bludný kámen, které procházku uspořádalo.