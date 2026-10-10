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Výsledky voleb: ANO míří k vítězství, ale radost chybí. V Ostravě i jinde významně ztratilo

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  19:21

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richar Vereš ve volebním štábu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vítězí, ale rozhodně ne s takovou převahou jako před čtyřmi lety. V Ostravě je sečteno přes 50 procent okrsků a zatím vede hnutí ANO. Má kolem 27 procent hlasů. V minulých volbách v čele s bývalým primátorem Tomášem Macurou získalo ANO 34 procent.

Ve štábu ANO v Ostravě panuje klidná atmosféra. Členové hnutí ještě očekávají zlepšení. „Věřím, že po sečtení obvodů Jih, Slezská Ostrava a Poruba se dostaneme nad 30 procent,“ doufá lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš.

Dodal, že vítězství už má strana snad jisté. „Hned zítra zahájím povolební vyjednávání,“ avizoval Vereš.

Současný primátor Ostravy a lídr sdružení ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků srdcOVA Jan Dohnal rovněž připustil, že o vítězi je nejspíš rozhodnuto. „Ještě věřím, že se dostaneme přes dvacet procent,“ konstatoval. Jeho sdružení zatím drží 17 procent hlasů a je druhé v pořadí.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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Třetí jsou Starostové pro Ostravu s necelými 14 procenty, následuje hnutí Ostravak s 10 procenty.

Propadák zažívají kandidáti z SPD. Zatímco před čtyřmi lety se pyšnili 12 procenty hlasů a sedmi mandáty, teď mají 5,3 procenta a pokud by po sečtení dalších okrsků jejich zisk klesl, mohou z ostravského zastupitelstva vypadnout. Totéž platí pro Piráty.

Necelých 9 procent v Ostravě prozatím získali Motoristé.

Sečteno už mají i první velká města Moravskoslezského kraje. Hnutí ANO, vedené tamním současným starostou Martinem Henčem, ztratilo i v Bruntále, voliči mu přisoudili 25 procent hlasů, o tři procenta méně než před čtyřmi lety. Následují jeho současní koaliční partneři – sdružení Pro Změnu a Bruntál 2026.

Rovněž v Karviné nemají kandidáti z ANO důvod k radosti. Volební vítězství s 63 procenty bere současný primátor Jan Wolf, stojící v čele hnutí Žijeme pro Karvinou. Druhé ANO získalo necelých 16 procent.

Ve Frýdku-Místku ANO zřejmě v opozici

Ve Frýdku-Místku ještě nebylo sečteno ani 90 procent hlasů a Petr Korč, jednička frýdecko-místecké kandidátky Naše město FM už věděl, že se vrátí do primátorského křesla, z něhož byl jen před několika měsíci odvolán. ANO zřejmě skončí v opozici.

„Nejen za mě patří obrovské poděkování voličům, je to obrovské zadostiučinění. Je to prostě signál, že těch pět let, které jsem vedl město, dává smysl,“ komentoval Petr Korč výsledek voleb. Za důležité považuje především to, že nové vedení bude mít dostatečnou podporu pro dokončení připravených projektů.

Na společném povolebním postupu už jer Naše město FM domluvený s uskopením Společně pro Frýdek-Místek vedené Marcelem Sikorou z KDU-ČSL.

„Primátor asi je jasný. My jsme si řekli s Marcelem Sikorou, že přebíráme odpovědnost a nemusíme vést žádná náročná jednání,“ potvrdil Petr Korč svůj návrat do čela města.

Podrobnosti o programu, rozdělení kompetencí a personálním obsazení vedení města chtějí dořešit až po druhém kole senátních voleb, do kterého také postoupil.

Pokud uspěje, chce obě funkce vykonávat současně. Spojení by podle něj mohlo pomoci při jednání se státními institucemi i velkými investory.

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