Polovina stromů ohrožuje lidi. Odborníky zděsil stav hlavního ostravského parku

Arborista a fytopatolog z Mendlovy univerzity v Brně Jiří Rozsypálek, který pečuje mimo jiné o pražskou Stromovku, prohlásil, že dlouho neviděl v žádném parku tolik stromů v tak špatném stavu jako v Komenského sadech. Nejedná se přitom o nejvíce diskutovanou čtyřřadou lipovou alej, ale o přední část kolem busty Jana Amose Komenského.
„Je tam asi polovina stromů, které tam kvůli bezpečnosti už dávno stát neměly. Chodí tam nejvíce lidí, jsou tam chodníky, lavičky,“ uvedl Rozsypálek a podotkl, že když třeba v Brně hledá při výuce arboristů v terénu ukázky špatných stromů, těžko najde jeden nebo dva podobně „průšvihové“, jaké viděl v Komenského sadech ve velkém počtu. „Stromy tam přitom jsou pod kontrolou a dendrologové doporučují zásahy. Ty ale nejsou vidět,“ řekl.
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Upozornil na konkrétní jírovec s prasklým kmenem, který považuje za nejvíce nebezpečný. „Lidé ze společnosti Safe Trees navrhli před třemi lety provedení takzvané statické vazby, která by jinak pěkný a vitální strom zabezpečila, ale nedošlo k tomu,“ konstatoval.
Ve dvanáctičlenném konziliu byli také krajinářští architekti, klimatologové, ochránci přírody, památkáři či urbanisté. „Vyřešit provozní bezpečnost v přední části parku je priorita,“ řekl také architekt a urbanista z Přerova Jan Horký, který toho v sadech hodně postrádal. „Je to krásný prostor, ale chybí mladé stromy, voda, květinové patro, keřové patro. Vidím spoustu nevyužitých příležitostí,“ doplnil Horký.
Strom jako neobnovitelný zdroj
Odborníci řešili i lipové aleje. Nedospěli ale ani k nutnosti odstranit tu čtyřřadou u tenisových kurtů, která je v nejhorším stavu. Kácení jí hrozilo už před dvaceti lety, ale odpor části veřejnosti ji zachránil.
„Ta alej se tehdy neměla nechat být. Nedostatkem péče to došlo do stavu, který se dnes prezentuje jako důvod k obnově. I když se s tím ale začne dnes, klasickou péči všem těm alejím prodloužíme životnost,“ uvedl Rozsypálek. I nebezpečné stromy v přední části parku by podle něj mohly vypadat jinak, kdyby správce včas udělal potřebné zásahy. „V době klimatických extrémů vnímám velký vzrostlý strom do jisté míry jako neobnovitelný zdroj,“ prohlásil.
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Účastníci se také shodli, že nezbytné je zajistit odborníka či tým, který by se o park kontinuálně kvalitně staral. Prioritou je podle závěrů konzilia řešit bezpečnostní rizika, zahájit arboristické zásahy a výsadbu nových stromů. S novou odbornou správou by pak mělo přijít na řadu rozhodování o velkých zásazích a obnově jednotlivých částí parku, včetně historických alejí.
Zaplatil to spolek Fiducia
Spolek Fiducia se začal zabývat parkem poté, co radnice Moravské Ostravy a Přívozu zadala projektovou dokumentaci na obnovu zeleně v Komenského sadech a nedlouho před jejím schvalováním vyšlo najevo, že autorky mimo jiné navrhly postupně vykácet lipové aleje čítající více než čtyři sta stromů a nahradit je novými.
„Obvod o tom vůbec nekomunikoval s veřejností a chyběly také odborné podklady, které by odůvodňovaly tak masivní zásahy. Čtyřřadá alej se měla pokácet do roka,“ vysvětlovala šéfka spolku Ilona Rozehnalová. Na uspořádání konzilia i na chystaný mezioborový panel získala peníze z darů příznivců. „Z darů také můžeme zaplatit 150 tisíc za dendrologický posudek, který jsme už zadali,“ dodala.
Vedení obvodní radnice po vlně kritiky schválení projektu odložilo a poté jej teprve představilo veřejnosti. Radní jen odsouhlasili první etapu, ve které mělo jít k zemi téměř sto ohrožujících nebo neperspektivních stromů. Následovat měla výsadba asi sto čtyřiceti mladých stromků. Zatím není jasné, jaký bude přístup nově zvoleného vedení radnice. Koaliční jednání zatím nejsou uzavřená.
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Kácení jen v krajním případě. Vedení Ostravy kritizuje obvod kvůli Komenského sadům
Vedení města centrální radnici za přístup parku opakovaně kritizuje. „Obvod se o ten park dlouhodobě nestará tak, jak by si to zasloužil. Neprováděl ani náhradní výsadby. Podle mě tam chybí asi sto padesát stromů,“ řekl náměstek primátora za životní prostředí Aleš Boháč. „Jakmile začneme pracovat, chci se parku věnovat. Zadáme asi nějaké další posudky. Chci se setkat s novým vedením obvodu,“ doplnil. Podotkl, že obvod musí hledat externí zdroje, které pomohou zajistit odpovídající péči a rozvoj parku.
Ředitelka Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu Martina Kittnerová zdůraznila, že v Komenského sadech se nenacházejí žádné stromy v havarijním stavu. „To by už tam nebyly,“ ujistila.