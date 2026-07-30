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Útlum dolů běží dvěma rychlostmi. OKD spěchá, Diamo má termíny delší

Darek Štalmach
  7:16
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...
Společnost OKD zahájila zasypávání Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Jámu nejspíše...
12 fotografií
Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. A ani jeden to nemusí dělat špatně. Zatímco OKD začalo s uzavíráním jam posledního činného černouhelného dolu jen několik měsíců po ukončení těžby, státní podnik Diamo rozložil likvidaci dolů, které převzal, do podstatně delšího období.

Rozdílné tempo ukazují harmonogramy prací na Dole ČSM a bývalých dolech Darkov, ČSA a Lazy.

„Je to hlavně o penězích. Zatímco my máme na útlum vyčleněny prostředky, které jsme si na něj vydělali, Diamo může počítat jen s tím, co jako státní podnik dostane do svého rozpočtu,“ vysvětlil ředitel útlumu OKD a závodní Dolu ČSM David Hájek. „U nás útlum probíhá asi rychleji. Možná jsme v některých věcech trochu dražší, ale rychlost je pro nás důležitá, například i proto, že podle postupu útlumu snižujeme počet zaměstnanců.“

Diamo uvádí, že likvidace bývalých dolů pokračuje podle dlouhodobého harmonogramu. „Nejde jen o demolice budov, ale především o bezpečné uzavírání hlubinných jam, které po těžbě zůstaly, a následnou sanaci celých areálů,“ uvedl mluvčí státního podniku Tomáš Indrei.

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. Podle ředitele útlumu Davida Hájka a mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové (na fotografii) běží práce díky skvělému plánování a nasazení zaměstnanců nad očekávání rychle. (20. květen 2026)
Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve Stonavě, je v plném proudu. Každý měsíc OKD opouští asi 50 až 70 lidí. Na konci prosince jich zůstane jen zhruba 350. (20. květen 2026)
12 fotografií

Těžba na Dole ČSM skončila letos 31. ledna. Už v červenci začalo OKD zasypávat první z jeho čtyř jam. Celý důl chce firma uzavřít ve čtvrtém čtvrtletí roku 2028, tedy necelé tři roky po skončení těžby. „Zasypání výdušné jámy v severní části bude následovat v září. V prosinci pak začne vyplňování úvodní jámy cemento-popílkovou směsí na Jihu a na přelomu ledna a února 2027 na Severu,“ přiblížila plánovaný harmonogram útlumu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. „Dokončením likvidace čtyř jam bude celý důl uzavřen. Práce, které povedou k bezpečné likvidaci dolu a zachování možnosti těžby metanu, potrvají do čtvrtého čtvrtletí roku 2028.“

Osmnáct těžních jam

Na technickou likvidaci Dolu ČSM si OKD vytvořilo rezervu 3,3 miliardy korun. Uzavřením jam však práce v areálu neskončí. Firma bude bourat nepotřebné povrchové objekty, sanovat a rekultivovat území.

Diamo, státní podnik, který se na likvidaci někdejších šachet specializuje, převzalo od OKD na Karvinsku celkem osmnáct těžních jam v několika závodech. „Dosud jsme dokončili likvidaci jedenácti z nich, další tři jsou už zasypané až na úroveň terénu a dokončují se na nich závěrečné práce. K úplnému dokončení tak zbývají čtyři jámy – dvě na bývalém Dole ČSA a dvě na bývalém Dole Darkov,“ shrnul výsledky Tomáš Indrei.

Na Darkově chce Diamo letos dokončit práce na jámě Darkov 1. Následovat mají jámy Mír 4 a Mír 5. „Jejich dokončení plánujeme do konce roku 2029,“ uvedl mluvčí.

Na bývalém Dole ČSA státní podnik dokončuje práce na jámě ČSA 3. Poté bude následovat likvidace jam ČSA 2 a Jan, přičemž poslední z nich má být dokončena v roce 2028.

Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Vedle jam Diamo postupně odstraňuje také nepotřebné budovy. „Na bývalém Dole Lazy jsme už odstranili 62 staveb, na Dole ČSA dvacet objektů a na Dole Darkov čtyři. Další demolice budou pokračovat v návaznosti na uzavírání jednotlivých jam,“ konstatoval Indrei.

Na Dole Lazy už Diamo dokončilo likvidaci všech tří jam. Jedna z nich zůstala pod betonovou zátkou zachována jako kolektor důlního plynu. Na lokalitě dále pokračují demolice zbývajících objektů a rekultivace území.

Rozdílné jsou také objemy peněz, které oba podniky na útlum vynakládají. Zatímco OKD má pro likvidaci ČSM vytvořenu vlastní rezervu, Diamo hradí práce z prostředků přidělovaných státnímu podniku. „V posledních pěti letech, tedy mezi lety 2021 až 2025, investoval státní podnik Diamo do likvidace důlních areálů přibližně 747 milionů korun. V následujícím období 2026 až 2030 předpokládáme náklady okolo 1,3 miliardy korun,“ vyčíslil Tomáš Indrei.

21. května 2026
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