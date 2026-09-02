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Ostrava-Jih zbourá problematickou ubytovnu Soiva, na Hlubině vzniknou byty

Darek Štalmach
  12:21
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto milionů korun a v nejbližší době jej čeká demolice.(2. září 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto...
20 fotografií
Největší ostravský obvod Ostrava-Jih pokračuje v likvidaci neblaze proslulých ubytoven. Město odkoupilo za bezmála 100 milionů korun problémovou ubytovnu Soiva v Zábřehu, kterou po složitých jednáních s vietnamským majitelem čeká demolice. Objekt nahradí bytová výstavba nebo domov pro seniory. Do konce září skončí také provoz ubytovny Hlubina, ze které po přestavbě vznikne více než 200 nových bytů.

Největší ostravský obvod Ostrava-Jih se zbavil další problematické ubytovny. Po Hlubině, jejíž provoz má skončit 30. září a následně ji čeká přestavba na bytový dům, se radnici ve spolupráci s městem podařilo odkoupit také ubytovnu Soiva v Zábřehu.

Za Soivu a související pozemky zaplatí město 99,5 milionu korun. Ubytovna je už prázdná, obvod převzal klíče a připravuje demolici.

„Nejhorší situace byla právě na Soivě,“ popsal zkušenosti obyvatel obvodu s ubytovnami starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO).

Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto milionů korun a v nejbližší době jej čeká demolice.(2. září 2026)
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto milionů korun a v nejbližší době jej čeká demolice.(2. září 2026)
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto milionů korun a v nejbližší době jej čeká demolice.(2. září 2026)
Ubytovna Soiva v ostravském Zábřehu končí. Město objekt vykoupilo za téměř sto milionů korun a v nejbližší době jej čeká demolice.(2. září 2026)
20 fotografií

Cesta k dohodě s vlastníkem podle něho nebyla jednoduchá. Radnice se o odkup snažila několik let, komunikace s rodinou majitele žijícího dlouhodobě ve Vietnamu však postupně ustala.

Do snahy o domluvu se nakonec zapojil i vietnamský velvyslanec. Následovala další jednání, včetně schůzky se skutečným majitelem objektu, který kvůli ní přiletěl z Vietnamu.

Deset tisíc metrů čtverečních

O tom, co přesně po demolici na místě Soivy vznikne, ještě rozhodnuto není. Obvod zbouráním budovy získá přibližně 10 tisíc metrů čtverečních plochy. Územní plán tam umožňuje například bytovou výstavbu či zařízení pro seniory.

Radnice zvažuje prodej soukromému investorovi i další vlastní aktivitu.„Nehovoříme jen o prodeji, stále zvažujeme, že bychom tam my a město vybudovali nové obecní byty,“ uvedl Bednář.

Konec Soivy má podle vedení obvodu pomoci také jejímu okolí. Radnice nyní počítá s tím, že se bude moci více zaměřit i na úpravy veřejných prostranství v širší oblasti Pískových dolů.

Konec se blíží

Druhá z velkých problémových ubytoven na Jihu, Hlubina v Horní ulici, zatím ještě funguje. To by se ale mělo změnit během několika týdnů.

„Věříme, že 30. září 2026 i tato ubytovna bude bez ubytovaných,“ uvedl Bednář. Stejný termín potvrzuje i investor, který očekává, že do konce září získá také stavební povolení.

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Už v říjnu pak mají začít přípravné práce, odstrojování objektu a demolice některých jeho částí.

Z někdejšího hotelového domu má vzniknout 232 bytů. Budova dostane dvě další podlaží a kolem ní se plánuje více než 200 parkovacích míst. Dokončení je nyní plánováno na konec roku 2028, kolaudace a předávání bytů v následujícím roce.

O byty je zájem už teď

O byty je podle zástupce investora zájem ještě před oficiálním zahájením prodeje.

„My jsme zatím zahájili, řekněme, neveřejné prodeje. Ten projekt ještě nešel do veřejného prodeje. Nyní už máme někde kolem třiceti procent bytů rezervovaných,“ konstatoval manažer projektu Martin Sládeček.

Otázkou zůstává parkování. Více než dvě stovky míst znamenají, že na některé byty nezbude ani jedno stání. Podle Sládečka je však současné řešení maximem toho, co lze na okolních pozemcích vytvořit. Případný parkovací dům podle Sládečka nevycházel časově ani ekonomicky.

„Ne všichni zájemci o koupi těch bytů měli zájem i o koupi parkovacího stání. Takže myslím si, že by ten počet parkovacích stání k těm počtům bytů měl být odpovídající,“ uvedl Sládeček.

Další ubytovny jsou na řadě

Soivou a Hlubinou ale snaha Jihu o proměnu problematických ubytoven nekončí. Nejblíže konkrétnímu výsledku jsou podle starosty jednání kolem ubytovny Areál na Plzeňské ulici, jejíž majitel připravuje obdobný projekt jako vlastník Hlubiny.

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Radnice chce pokračovat také u ubytovny v Čujkovově ulici. Jednání už v minulosti probíhala rovněž s majitelem Domu mladých hutníků v Zábřehu, zatímco u Metalurgu se vedení obvodu podle starosty k podobné dohodě zatím nepřiblížilo.

Právě Čujkovova může být další, kde se způsob využití domu zásadně změní. Má stejného vlastníka jako Hlubina a ten už připravuje první představu budoucnosti objektu.

„Máme dneska v hlavě projekt, který bychom tam chtěli zrealizovat, chtěli bychom to transformovat na bydlení pro seniory,“ uvedl Sládeček.

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