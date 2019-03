Nejlidnatější ostravský obvod bude mít velké náměstí. Za téměř 90 milionů

„Oficiálně je teď prostor staveništěm. V úterý jsme ho předali firmě Zlínstav, která brzy zahájí rozsáhlé práce za téměř devadesát milionů korun. Jejich výsledkem bude proměna nevzhledného veřejného prostranství v moderní náměstí, kde se budou moci konat kulturní a společenské akce včetně vánočních trhů,“ nastínila mluvčí Jihu Gabriela Gödelová.

Součástí projektu je i stavba nové budovy informačního centra s veřejnými toaletami a zastřešení prostoru pro pořádání akcí.

„Po opravě části Železňáku a přístavbě výtahu do prvního patra jde o zahájení další etapy rekonstrukce veřejných prostranství v Hrabůvce,“ uvedla místostarostka Jihu Hana Tichánková s tím, že firma by měla stavební práce zahájit 1. dubna a ukončit na přelomu roku. Rozdělí je do čtyř etap tak, aby zajistila provizorní přístupy do prodejen.

Plocha náměstí se dočká revitalizace dlažby, nového mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně a také nové kašny, která nebude zabírat moc prostoru.

Ze stávající kašny se do depozitáře přestěhuje sochařsky pojatá plastika Květ autora Štěpána Mikuly z roku 1979. Ale jen na čas, obvod ji totiž výhledově plánuje přemístit blíž k poliklinice.