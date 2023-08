V Ostravě vznikne čtvrť se stovkami bytů, součástí bude park i cyklostezka

„Smlouvu jsme uzavřeli pod podmínkou, že investor v této lokalitě vybuduje obytnou čtvrť,“ uvedl Petr Havránek z kanceláře primátora. „Konečná podoba domů se bude odvíjet od projekční fáze výstavby, přičemž investor musí dodržet územní plán připravený architekty Městského ateliéru prostorového plánování a architektury,“ doplnil.

Výstavba nových bytů by měla začít nejpozději v roce 2028 a rozvržena je do tří etap s tím, že každá musí být dokončena do 25 měsíců po zahájení její výstavby.

„Nová čtvrť by měla být otevřená a dostupná všem. Postavit v ní chceme 240 bytových jednotek, z nichž deset procent budou tvořit byty, které jsme se po dobu deseti let zavázali pronajímat za cenu ve výši sedmdesáti pěti procent tržního nájemného v době uzavírání smluv,“ uvedl zástupce generálního ředitele developerské společnosti Linkcity Clément Duclos. „V tuto chvíli počítáme s výstavbou bytů převážně jedno až třípokojových, včetně výstavby 400 metrů čtverečních nebytových prostor.“

Součástí návrhu nového sídliště je i výstavba náměstí a dalších venkovních prostor, jako jsou park, workoutové či dětské hřiště. „ V jednotlivých etapách zástavby bude investor v okolí domů dotvářet i zbývající veřejná prostranství včetně stavby komunikací, chodníků i cyklostezek. Bude postaveno i 103 parkovacích stání, která nahradí stávající parkovací plochy v lokalitě,“ doplnil Havránek.

Veřejné prostranství i dopravní infrastrukturu vytvoří podle něj investor na své náklady.

Ostravu si developerská společnost nevybrala náhodou – stavba sídliště není jediným záměrem, který chce v Ostravě uskutečnit.

„V podobném kontextu plánujeme například výstavbu polyfunkčního domu v lokalitě Stodolní, a to již příští rok,“ podotkl Duclos. Za pozemky na Jihu investor zaplatí minimálně 29 milionů korun bez DPH, skutečná výše ceny bude ještě upřesněna znaleckým posudkem.