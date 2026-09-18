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Infocentrem u nádraží na Svinově se prohnala povodeň, teď je opět otevřené

Petra Sasínová
  16:35

Infocentrum vedle svinovského nádraží, které poškodila povodeň, opět funguje. | foto: Jan Vlček

Turistické informační centrum na nádraží Ostrava-Svinov, které před dvěma lety silně poničila povodeň, je po rekonstrukci a opět slouží veřejnosti. „Obnovu tohoto důležitého centra v jedné ze vstupních bran do města jsme pojali i jako příležitost zmodernizovat jej a zlepšit zázemí pro návštěvníky,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

Náklady na rekonstrukci prostor, které v září 2024 zaplavila voda do výšky 75 centimetrů, dosáhly téměř čtyř milionů korun. Nový je interiér, mobiliář, technické vybavení, informační technologie a audiovizuální technika.

„Novinkou je třeba oboustranná obrazovka při vstupu, na kterou promítáme plakáty k akcím. Před rekonstrukcí jsme používali klasickou vývěsku s papírovými poutači,“ přiblížil Jiří Šimon, jednatel městské společnosti Černá louka, která provozuje celkem pět turistických informačních center.

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Nová je ve svinovské pobočce velkoformátová dotyková obrazovka s interaktivním obsahem, který bude provozovatel ještě doplňovat. „Pro návštěvníky je k dispozici také malý infokiosek s tabletem a veřejně přístupným internetem,“ doplnil Šimon.

Odhaduje, že v prvním roce obnoveného fungování navštíví centrum ve Svinově asi 62 tisíc lidí. Bude součástí celostátního systému certifikace a hodnocení informačních center, zařazeno bude také do Technotrasy, která propojuje technické památky a jiná zajímavá místa v Moravskoslezském kraji.

Město už připravuje rekonstrukci další významné pobočky, která se nachází u vyhlídkové věže Nové radnice v budově magistrátu. „Tamní centrum uzavřeme 2. listopadu. Rekonstrukce za asi osm milionů korun potrvá do jara příštího roku,“ sdělil Šimon.

Tato pobočka má podle něj z pohledu cestovního ruchu mimořádný význam, protože je přímo spojena s jedním z nejnavštěvovanějších míst v Ostravě. „Naším cílem je, aby návštěvník dostal kvalitní servis nejen u hlavních dopravních vstupů do města, ale také v turistickém centru,“ dodal.

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