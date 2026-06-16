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Šest na jednoho. Za surové zbití školáka v Ostravě stíhá policie jediného útočníka

Martin Pjentak
  13:03
Pouze jeden z šesti útočníků, kteří loni v půlce října napadli a brutálně zbili čtrnáctiletého chlapce v Ostravě-Hrabůvce, se dočkal trestního stíhání. Je obviněn z vydírání, výtržnictví a loupeže. Ostatních pět násilníků stíhání uniklo, všichni jsou totiž mladší patnácti let. Nejstaršímu z útočníků hrozí až pět let vězení.

KRIMI

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Skupina chlapců tehdy obklíčila vyhlédnutou oběť na rampě. Zatnuté pěsti jednoho z nich naznačují, že chce udeřit. Když se školák pokouší odejít, přichází kop mířený na hlavu a postupně údery a kopy dalších útočníků. Ti si napadení natáčejí na video, na němž lze slyšet i hlasitý smích, kterým agresoři doprovázejí své počínání. Takto přesně vypadal útok, který se odehrál loni v říjnu u obchodního centra Špalíček.

Nyní se alespoň jeden z útočníků dočkal trestního stíhání. „V minulých dnech kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvé osoby, přičemž ji obvinili ze spáchání provinění vydírání, výtržnictví a loupeže. V případě odsouzení jí hrozí až pětileté vězení,“ informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Další mladíci, kteří se měli spolupodílet při napadení nezletilého chlapce, byly osoby mladší 15 let, tudíž nejsou trestně odpovědní a z důvodu věku nedošlo k zahájení trestního stíhání. Samozřejmě však kriminalisté úzce spolupracují jak s rodinnými zástupci, tak s OSPODem,“ doplnila mluvčí.

Výrostci v Ostravě brutálně zbili školáka, chlapec se teď bojí chodit ven

Čtrnáctiletý školák při napadení utrpěl otřes mozku a útok mu přinesl i psychické problémy. Dlouho se například bál vycházet samotný na ulici.

„Syn přišel domů, měl opuchlou hlavu a velké bolesti. Úplně jsem se roztřepala a začala brečet. Kopali ho do břicha i do hlavy, loktem ho opakovaně udeřili do žeber a do břicha. Když chtěl odejít, tak ho nenechali. Říkal, že to trvalo asi deset minut,“ popsala tehdy případ matka Jana N., která si nepřála zveřejnit své příjmení. Uvedla také, že to nebyl první atak útočníků, tento byl však nejbrutálnější.

Matka nesouhlasí s tím, že pět z útočníků vyvázne bez větší úhony. „Nelíbí se mi to. Nechci, ať jim to projde bez trestu jen proto, že jim není patnáct. Ať je tedy pošlou aspoň do pasťáku,“ míní Jana N. Připomněla, že po zmíněném útoku, kdy už situaci začala řešit policie, syn jednoho z mladistvých agresorů potkal na ulici. „Začal po synovi něco agresivně pokřikovat, ke rvačce ale nedošlo,“ řekla.

Její syn po útoku přešel na jinou školu a psychické potíže a strach se od té doby vytratily. „Na nové škole už je spokojený,“ uzavřela.

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