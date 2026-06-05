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Dopravní legendy v Ostravě. Podnik renovoval starý autobus i někdejší tramvaj

Darek Štalmach
  14:55
Legendární tramvají Tatra T3 z roku 1970 a autobusem Škoda 706 RO z roku 1956 se nyní mohou chlubit v ostravském dopravním podniku (DPO). Oba vozy nově rozšíří sbírku historických vozidel, která má být základem budoucího Světa dopravy, připravovaného interaktivního muzea MHD v Ostravě.

Dopravní podnik Ostrava představil oba vozy po několikaletých náročných renovacích. Autobus Škoda 706 RO byl obnoven do podoby zhruba z roku 1962, tramvaj Tatra T3 do stavu z roku 1970, tedy krátce po svém dodání do Ostravy.

„Design této tramvaje je nepřekonatelný. Pamatuju si je od roku 1965, když přišly do Ostravy. Měl jsem deset let,“ vzpomíná historik Dopravního podniku Ostrava Jiří Boháček, který se o sbírku historických vozidel stará.

Dopravní podnik Ostrava představil dva renovované historické skvosty: autobus Škoda 706 RO obnovený do podoby zhruba z roku 1962 a tramvaj Tatra T3 do stavu z roku 1970. (4, června 2026)
Dopravní podnik Ostrava představil dva renovované historické skvosty: autobus Škoda 706 RO obnovený do podoby zhruba z roku 1962 a tramvaj Tatra T3 do stavu z roku 1970. (4, června 2026)
Dopravní podnik Ostrava představil dva renovované historické skvosty: autobus Škoda 706 RO obnovený do podoby zhruba z roku 1962 a tramvaj Tatra T3 do stavu z roku 1970. (4, června 2026)
Dopravní podnik Ostrava představil dva renovované historické skvosty: autobus Škoda 706 RO obnovený do podoby zhruba z roku 1962 a tramvaj Tatra T3 do stavu z roku 1970. (4, června 2026)
14 fotografií

Právě tramvaj T3 patří k vozům, které si s ostravskou hromadnou dopravou spojují celé generace cestujících. V Ostravě se jich podle Boháčka postupně vystřídalo celkem 246.

První byly dodány v roce 1965, poslední modernizované vozy tohoto typu ještě letos dosluhují v běžném provozu.

Nově opravená tramvaj číslo 752 se vrací do podoby z počátku sedmdesátých let. Cestující v ní najdou původní sedadla, vytápění, elektrickou výzbroj, dobové informační tabule i pokladnu průvodčího.„Chtěli jsme vůz, který má pokladnu průvodčího. Od 1. července 1978 totiž v Ostravě průvodčí skončili,“ vysvětlil Boháček.

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Obnova vozů podle něj šla do mimořádných detailů. „Třeba nápisy na voze a znak města Ostravy nejsou žádné samolepky. Jsou to obtisky, které jsme nechali vyrábět původní technologií,“ vysvětlil historik.

Renovace tramvaje T3 probíhala přerušovaně od roku 2018. Obnova vyšla na více než 13 milionů korun, město ji podpořilo postupnými dotacemi, poslední ve výši 5,2 milionu korun. Práce navíc zkomplikovala loňská povodeň, která zaplavila už opravené a uskladněné podvozky.

Druhým obnoveným vozem je autobus Škoda 706 RO, kterému se přezdívalo eróčko. V ostravském autobusovém provozu se těchto vozů objevilo 62, první už v roce 1947, ještě za společnosti Moravské místní dráhy. Poslední byly vyřazeny v roce 1970.

Konkrétní zrekonstruovaný vůz je z roku 1956 a v provozu byl do roku 1967. Podle dopravního podniku bylo možné jeho podobu obnovit i díky dochovaným fotografiím z roku 1962 a dokumentaci z někdejší Karosy ve Vysokém Mýtě.

Největší problém? Pneumatiky

„Mnoho věcí se vyrábělo znovu, něco se použilo a složitě renovovalo. K autobusu nám archiv bývalé Karosy ve Vysokém Mýtě zajistil kopie originální výkresové dokumentace,“ uvedl Boháček.

Jedním z největších problémů přitom podle něj nebyla karoserie ani technika, ale pneumatiky. „Mají rozměr 12 na 22 a ty už se mnoho desítek let nevyrábějí. Nakonec se podařilo sehnat uskladněné, nepoužité pneumatiky,“ řekl.

Renovace autobusu začala v roce 2022 a stála necelých šest milionů korun. Dotace města dosáhla 5,3 milionu korun.

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„Dokončení renovace těchto dvou ikonických vozidel je pro nás úžasnou událostí. Vracíme do života kus ostravské historie,“ komentoval představení vozů generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Oba vozy může veřejnost poprvé vidět v sobotu při Ostravské muzejní noci v areálu Dílen DPO v Martinově. Právě tam jsou historická vozidla dopravního podniku uložena. „Ve sbírce máme 55 různých vozidel nebo jejich částí. Všechna vozidla patří k městu, ať jsou to tramvaje, trolejbusy nebo autobusy,“ dokončil Jiří Boháček.

Zhruba polovina vozidel podle něj na renovaci ještě čeká. Mezi nimi jsou i tramvajové vozy z let 1927 a 1932.

Do budoucna mají být historická vozidla součástí připravovaného Světa dopravy u železniho nádraží v Ostravě – Vítkovicích. Podle předsedy dozorčí rady DPO Lukáše Semeráka už Ostrava vybrala ideový návrh projektu, který by mohl být zveřejněn během několika týdnů, následovat má architektonická soutěž.

2. září 2019
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