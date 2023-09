Ostrava propojuje městské cyklostezky, přibude 15 kilometrů nových tras

Jednou z připravovaných je například stezka mezi ulicemi Mečnikovova a Žákovská v Ostravě – Mariánských Horách, která propojí stávající trasu M mezi centrem Ostravy a obvody Ostrava-Jih, Vítkovice, Mariánské Hory, Nová Ves, Svinov a Poruba,“ řekl Riger. „Délka nového úseku je 6,4 kilometru a náklady na stavbu, která potrvá 84 týdnů, přesáhnou 29 milionů bez DPH,“ doplnil.

V ulici Mečnikovova stavbaři prodlouží i část cyklotrasy B, po které cyklisté projíždějí z Krmelína a Staré Bělé přes sídliště Ostrava-Fifejdy až do Muglinova. Nová stezka jim umožní i pokračovat dál po již vybudované trase F z Ostravy – Mariánských Hor kolem přestupního terminálu Hulváky do Nové Vsi. Stavebních úprav se dočká rovněž cyklostezka F poblíž ulice U Hrůbků v Ostravě – Nové Vsi, jejíž závěrečný úsek stavbaři propojí s cyklotrasou L z Hošťálkovic do Staré Bělé.

Stezka propojí Porubu s Vřesinou

„Druhou cyklistickou stavbou v závěru letošního roku je propojení obvodu Ostrava-Poruba s nedalekou Vřesinou,“ sdělila mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná. Cyklotrasou spojenou se stezkou pro chodce se lidé nově dostanou až k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba. „Délka trasy je zhruba 450 metrů a náklady by neměly přesáhnout 13,7 milionu korun,“ upřesnila Pokorná.

Stavbaři pak dokončují i třetí rozestavěnou cyklostezku mezi Radvanicemi a Michálkovicemi nedaleko Dolu Michal. Na stavbu 3 104 metrů dlouhé cesty vyčlenila radnice 8,6 milionu korun bez DPH. „Z toho 520 metrů bylo vybudováno nově. Zbývajících 2 584 metrů vede po stávající komunikaci,“ doplnila Pokorná s tím, že cyklisté se koridorem ulic Radvanická, Čapkova a Lihovarská projedou již v nejbližších měsících.

Že cyklisté trasy mezi městskými obvody využívají, potvrzují i statistické údaje ze sčítacích monitorů, které průjezdy v pěti vybraných lokalitách mapují. Loni zaznamenaly 946 tisíc průjezdů cyklistů městem. Nejvíce jich, a to téměř čtyřicet tisíc, projelo Ostravou v červnu, konkrétně lokalitou Hrabová.