Znečištění na Ostravsku už není tolik dílem průmyslu. Mimo jiné se „dováží“ z Polska

„Historicky poprvé byla na Ostravsku provedena receptorová identifikace zdrojů znečišťování ovzduší zaměřená na různé typy obydlených lokalit. Na rozdíl od dřívějších studií, které se soustředily především na okolí průmyslových „hot spotů“, lze nové výsledky vztáhnout na širší území odpovídající charakteru pěti použitých měřicích stanic,“ uvedli ke zprávě meteorologové.
Ve spolupráci se Zdravotním ústavem vytvořili odbornou zprávu, která komplexně propojuje informace o úrovni znečištění ovzduší, jeho hlavních zdrojích a příčinách se zdravotními riziky a ekonomickými škodami, které znečištěné ovzduší způsobuje.
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Studie ukazuje mnohem složitější obraz a poprvé kvantifikuje podíl jednotlivých zdrojů na Ostravsku. Jedním z hlavních zjištění odborníku je, že PM2,5 čili jemné prachové částečky ve vzduchu nevznikají primárně z průmyslu, ale může za ně dálkový přenos z jiných regionů včetně Polska.
Druhým největším zdrojem jsou české lokální emise, zejména vytápění domácností, regionální průmysl a doprava.
U nejproblematičtějšího karcinogenu, kterým je Benzo[a]pyren, je příčina mnohem jasnější. Podle zprávy 75 procent látky v ovzduší pochází z vytápění domácností. Zbytek připadá na průmysl, dálkový přenos a dopravu. S touto látkou má Ostravsko dlouhodobé problémy a překračuje pravidelně povolené limity.
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Průmysl je naopak hlavním zdrojem arsenu a olova v atmosféře, nikl se zase na Ostravsko dostává přenosem z jiných lokalit.
Zpráva také upozorňuje na zdravotní dopady, kterým obyvatelé Ostravska čelí. Podle dat dochází v oblasti k vyšší míře předčasné úmrtnosti, vyššímu množství hospitalizací a častějšímu výskytu dětského astmatu a bronchitid.
Podle odborníků by regionu pomohla opatření, která by se zaměřila na vytápění domácnosti, regionální průmysl a silniční dopravu. Konkrétní kroky zpráva neuvádí.