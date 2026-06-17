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Zchátralé „Géčko“ na Černé louce se promění v moderní kulturní sál s bruselskou architekturou

Petra Sasínová
  5:31
V Ostravě začala přestavba bývalého výstavního pavilonu G na Černé louce, ze kterého do konce roku 2028 vznikne multifunkční kulturní prostor s novou scénou Národního divadla moravskoslezského. Rekonstrukce historického objektu z roku 1961 vyjde město na 410 milionů korun a nabídne flexibilní sál až pro 500 diváků, velkou divadelní zkušebnu i unikátní interiér s restaurovanými nádražními vitrážemi.
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Nový kulturní prostor zniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti Černá louka. Tato scéna pojme až 500 diváků. | foto: Vizualizace: Ateliér 38

Další scéna Národního divadla moravskoslezského pro 220 diváků nabídne i divadelní zkušebnu jevištních rozměrů, která by měla pomoci ostravským divadelníkům v jejich problémech s prostorem.

Přestavba bývalého pavilonu G na ostravské Černé louce, která právě začala, má být hotová na konci roku 2028. Vedení města, jež je zřizovatelem divadla, odhaduje náklady na 410 milionů korun.

„Proměna pavilonu na novou studiovou scénu je klíčová nejen pro další fungování a rozvoj divadla, ale i v kontextu celoměstské kulturní infrastruktury,“ prohlásila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Nový kulturní prostor zniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti Černá louka. Tato scéna pojme až 500 diváků.
Nový kulturní prostor zniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti Černá louka. Tato scéna pojme až 500 diváků.
Nový kulturní prostor zniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti Černá louka. Tato scéna pojme až 500 diváků.
Nový kulturní prostor zniká přestavbou pavilonu G na ostravském výstavišti Černá louka. Tato scéna pojme až 500 diváků.
4 fotografie

Rekonstrukce má také významně pomoci zatraktivnění a oživení areálu Černé louky, což patří k tématům ostravských politiků už desítky let. „Géčko přinese důležitý posun v rozvoji této lokality,“ věří náměstkyně.

Pavilon postavený v roce 1961 podle návrhu Josefa Jiřičného, otce známé architekty Evy Jiřičné, sloužil k výstavám hlavně v šedesátých a sedmdesátých letech. Po roce 1989 chátral. Naposledy tam byl tréninkový areál pro golf.

Z pavilonu na ostravském výstavišti vznikne divadlo, umožní opravu dalšího

Divadlo získalo objekt do správy v roce 2017 a hned začalo s přípravami na rekonstrukci, které ale provázely komplikace. Soutěže na stavbu se musely opakovat kvůli odvoláním neúspěšných firem k Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Po výběru zhotovitele řešilo město financování. Prvních 70 milionů uvolnilo z přebytku hospodaření z loňského roku.

Nové prostory budou sloužit především Národnímu divadlu moravskoslezskému. Umožní zpestření divadelní produkce a výrazně zlepší podmínky pro zkoušení.

„Stále nám chybí zkušebna o velikosti reálných jevišť našich divadel. A současný provoz často neumožňuje hrát a zkoušet na jednom jevišti v jednom dni. Géčko ten problém vyřeší,“ líčil scénograf David Bazika, který se podílí na návrhu uspořádání divadelního zázemí v nové budově.

Hudební scéna

Podle ředitele městského divadla Jiřího Nekvasila bude malá scéna otevřená i dalším organizátorům kulturních akcí.

„Kvalitní prostor s takovou kapacitou citelně chybí divadlu i Ostravě, například pro pořádání koncertů,“ řekl Nekvasil.

O využívání sálu uvažuje Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostravské centrum nové hudby nebo Svatováclavský hudební festival.

Černá louka v Ostravě se promění. Studie počítá s domy, parkem i obchody

Avizovanou možnost zvětšení kapacity hlediště zajistí podle Baziky odstranitelná zvukotěsná příčka mezi divadelní scénou a zkušebnou. „V případě větších projektů lze oba prostory propojit a použít jako jeden větší,“ upřesnil scénograf.

Návštěvníci se podle něho mohou těšit na elegantní stavbu s bílou fasádou připomínající pavilony průkopníka moderní architektury Oscara Niemeyera. „Do parku bude otevřen prosklený trakt divadelního předsálí,“ doplnil scénograf.

Přestavbu navrhli architekti z Ateliéru 38. „Kdysi to byl nádherný pavilon postavený v doznívajícím bruselském stylu. Zvenku byl ale postupně zbaven vší krásy. Když jsem chodil kolem, vůbec jsem si krásu toho domu neuvědomoval,“ líčil architekt Tomáš Bindr.

Když vstoupil dovnitř, trojlodní klenutý prostor ho nadchl. „Chceme, aby se diváci mohli téměř dotknout betonových klenutých skořepin,“ přiblížil ideu rekonstrukce.

Součástí interiérů budou restaurované vitráže z někdejší výzdoby ostravského hlavního nádraží, které městu zapůjčily České dráhy. „Vitráže budou nasvícené tak, že budete mít pocit, že se přes ně díváte ven,“ doplnil architekt.

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