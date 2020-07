Ostrava plánuje za katedrálou parkovací dům, pojme až 300 aut

Z jedné strany budova obchodního domu Bachner světoznámého architekta Ericha Mendelsohna, z druhé katedrála Božského Spasitele architekta Gustava Meretty. I s tak rozdílnými stavebními styly se budou muset vypořádat účastníci architektonické soutěže na návrh parkovacího domu, kterou vypsal ostravský magistrát.

Dům by měl stát na místě současného parkoviště, a to v proluce vedle obchodního domu Bachner, později Horník.

„Vyhlásili jsme architektonickou soutěž na zástavbu proluky za katedrálou Božského Spasitele,“ potvrdila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. „Stavba parkovacího domu je pro město zásadní také proto, že díky němu bude moci město zastavět i další proluky v okolí Masarykova náměstí.“

Parkovací dům město potřebuje, protože zákon vyžaduje, aby byl u každé nové stavby zřízen i příslušný počet parkovacích míst. To je nyní v centru Ostravy, například kvůli existenci podzemního kolektoru, často jen obtížně splnitelné.

Z okolí zmizí stovka parkovacích míst

Po dostavbě parkovacího domu zmizí z okolních ulic zhruba stovka parkovacích míst. Ti, kteří je využívají, by měli svá auta parkovat právě v novém domě.

Konkrétně však město zatím parkování obyvatel okolních domů neřešilo. „Projekt je v současnosti v rané fázi. Ještě jsme to neřešili, ale určitě tam bude nějaké cenově výhodné parkování pro rezidenty,“ komentoval možnosti primátor Tomáš Macura.

Další viditelnou změnou po dostavbě parkovacího domu by měla být nová podoba prostoru před katedrálou, který nyní slouží jako parkoviště. „V okolí katedrály je okolo stovky parkovacích míst, která by mohla z centra s tímto zmizet. Nově tak vznikne například náměstíčko před katedrálou, kde je nyní parkoviště. To by se dotklo i protilehlého Divadla Jiřího Myrona,“ přiblížil další plány města Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury.

Místo parkoviště bude před katedrálou náměstíčko

Zájemci o účast v architektonické soutěži se mohou se svými návrhy hlásit do konce července. V srpnu radní rozhodnou o šesti postupujících do dalšího kola, ti pak budou mít na podrobné zpracování svých návrhů čas do 20. listopadu.

Tři kanceláře k podání návrhu město vyzve přímo. Budou to A69 – architekti, ateliér Bod Architekti a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno.

Podmínek návrhu je jen několik. Parkovací dům by měl například zapadat do městské zástavby a neměl by se navenek lišit od obytných domů.

„Výškově musí z jedné strany navázat na budovu obchodního domu Horník, dvě patra budou podzemní. V přízemí pak budou například obchody, veřejné WC, úschovna kol a podobně,“ vysvětlil Vysloužil. „Z druhé strany, při pohledu od katedrály, je pak potřebné navázat na budovu fary.“

Financování projektu však ještě jasné není. „Chtěli bychom najít soukromého investora, pokud by se to nepovedlo, stavělo by město. Vše by mohlo stát okolo 400 milionů, stavět by se mohlo v roce 2023,“ dodala Zuzana Bajgarová.