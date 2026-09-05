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Když se člen rodiny začne měnit. Služba pomůže blízkým duševně nemocných

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  16:48

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Příbuzným duševně nemocných budou ve skupině pomáhat Gracián Svačina a Dominika Heřmanová z ostravského Centra duševního zdraví. | foto: CDZ Ostrava

Pomoci rodinám duševně nemocných zvládat náročné situace i s nimi spojenou psychickou zátěž má nová skupina pro blízké, kterou od září otevírá ostravské Centrum duševního zdraví. Jde o první službu tohoto druhu v kraji.

„Rodiny se nás často ptají, co mají dělat, když se stav jejich blízkého začne měnit, jak s ním mluvit nebo kdy už vyhledat odbornou pomoc. Chtějí pomoci, ale chybějí jim informace a jistota, že postupují správně. Právě na tuto potřebu novou skupinou reagujeme,“ objasnil Gracián Svačina, vedoucí pracovník Centra duševního zdraví Ostrava s tím, že rodina bývá jedním z prvních míst, kde se změny psychického stavu člověka projeví.

„Blízcí jsou s člověkem s duševním onemocněním často v každodenním kontaktu a dobře znají jeho běžné chování. Mohou si proto včas všimnout změn, které signalizují zhoršení zdravotního stavu. Pokud vědí, čeho si všímat a jak reagovat, mohou zajistit odbornou pomoc včas,“ uvedl Svačina.

Centrum duševního zdraví po opravě rozšíří své služby, zájem stále roste

Účastníci se tak ve skupině dozvědí o projevech duševních onemocnění a léčbě, naučí se rozpoznávat příznaky zhoršení stavu, vhodně komunikovat a reagovat v krizových situacích. Získají také přehled o možnostech odborné pomoci.

Kromě toho jim ale setkání nabídnou také bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a situací, které rodiny a další blízcí řeší. Zaměří se také na zvládání stresu a prevenci vyčerpání. „Právě potřeby pečujících totiž při dlouhodobé péči často ustupují do pozadí,“ podotkl Svačina.

„Informovaná rodina může být pro člověka s duševním onemocněním významnou oporou při léčbě a zotavení,“ doplnila terapeutka skupiny Dominika Heřmanová.

První skupina se sejde v Centru duševního zdraví 7. září, setkání se budou opakovat po 14 dnech.

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