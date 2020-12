Cirkusová příšera připomíná zlatou éru ostravské brakové literatury

Mezi řadou exponátů na největší přehlídce kolportážní produkce z ostravských nakladatelství předválečné doby jsou zastoupeny desítky titulů, knih, vazeb a stovky sešitů. Vše v původních originálech, s pestrobarevnými obálkami i křiklavou reklamou.

„Fandím těmto aktivitám, jsem ostravský patriot a výstava Cirkusová příšera versus Fialoví ďábli musí potěšit každého, kdo se zajímá o minulost. O to více je zajímavé, že některé exponáty souvisí i s osobností Vojtěcha Martínka, jehož pohádky miluju. Po karanténních omezeních jsme se rozhodli otevřít jen dvě výstavy a tato je na prvním místě,“ říká ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Návštěvník mimo jiné zjistí, co zajímalo čtenáře v meziválečném období, která témata převládala, jak se jmenovali nejžádanější autoři a jaké tituly nejvíce oslovovaly čtenáře. Prodej mimo jiné podporovaly speciální prémie.

„Stěžejní prostor zaujímá předválečná produkce z nakladatelství Svět z Ostravy-Hulvák v majetku manželů Stodolových. O jejich iniciativách se donedávna příliš nevědělo, až v uplynulých měsících přinesla zásadní materiál o historii Světu dvoudílná reportáž z kulturní revue Protimluv pod názvem Literární ďábel z Ostravy,“ uvádí Martin Jiroušek, autor expozice a spolupracovník redakce MF DNES.

Hlavní prostor výstavy Cirkusová příšera versus Fialoví ďábli je věnován raritním a sběrateli vyhledávaným hulváckým titulům, jako je například monumentální třídílná protiválečná utopie Gumová pevnost nebo rozsáhlé melodramatické thrillery Cirkusová příšera či Maminko, proč nepřicházíš? Román velkého utrpení.

V 50. letech zamířily knihy do stoupy

K vidění je také mnoho dalších titulů spojených zejména se jmény novináře Metoděje Havlíčka nebo tajuplného Freda Stolského. Nakladatelství Svět působilo i po válce, dokud jej v 50. letech nepohltila komunistická Narpa. Do té doby s ním spolupracoval například i legendární malíř Zdeněk Burian a také jeho tvorba na výstavě nechybí. V 50. letech ale už produkce Světu mířila do stoupy.

Donedávna se ani nevědělo nic o konci manželů Stodolových. Jejich tituly, zvláště Gumová pevnost, se staly legendou mezi fanoušky sci-fi, kteří si román přikrášlili ke svému obrazu. Návštěvníci se mohou mimo jiné seznámit s tvorbou píšícího dělníka Leopolda Urbance, který pocházel z místních Bartovic a proslavil se pod pseudonymem Leo Urbanes.

Napsal tituly jako Ruská revoluce, Orient, jeho kouzlo a nebezpečí, Hrobka hrůzy, Tajemný muž anebo Krutá pomsta cikánčina a podobně. Často je publikoval pod značkou Vesmír. Vystaveno je rovněž dílo anonymního autora z Radvanic skrývajícího se pod pseudonymem Ruda Jánský, včetně fragmentu pohřešovaného románu.

Výstava v Ostravském muzeu úzce souvisí s nedávno vydanou antologií hororů Fialoví ďábli, kterou produkuje ostravské nakladatelství Protimluv a kterou autorsky sestavil Martin Jiroušek. Nikdo jiný se až do současnosti předválečnou ostravskou literární produkcí vážněji nezabýval.

„Původně jsme tuto expozici plánovali vystavit do konce kalendářního roku, jenže vládní protiepidemická nařízení nám to zkomplikovala. Jelikož je ale téma natolik atraktivní a je o ně zájem, rozhodli jsme se výstavu prodloužit až do konce února,“ dodává ředitelka muzea.