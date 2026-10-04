Je to součást úprav v jeho dříve špatně přístupné a podmáčené části s mokřady. Projít se tam dá z ulic Výškovické a Svornosti, od restaurace Starobělská koliba či z nitra lesa po dříve vybudované stezce Cesta vody.
„V době přívalových srážek bývá toto území zatopeno. Vytvořili jsme přes šest set metrů nových cestiček, včetně povalových chodníků, po kterých se dá chodit, i když je deštivo a mokro. A je tady právě i unikátní leváda,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.
Architektka Magda Cigánková Fialová doplnila, že leváda je ústředním bodem nově revitalizovaného území. „Kolem je krásný chodník z velkých pískovcových kvádrů, který snad bude nesmrtelný,“ řekla autorka projektu.
Vytvořili jsme přes šest set metrů nových cestiček, včetně povalových chodníků, po kterých se dá chodit, i když je deštivo a mokro. A je tady právě i unikátní leváda.
architektka Magda Cigánková Fialová
Zalesněná lokalita pod rybníkem, kde bývá příjemně i v tropických vedrech, je spíše než k hrám dětí určená k relaxaci.
„Kolem cestiček jsou masivní dřevěné klády na sezení, lavičky, odpočinková místa a pobytové plošiny. Lidé mohou obdivovat tůně, atraktivní vodní tok i nově vysázené rostliny jako pomněnky, kapradiny nebo blatouchy,“ doplnil Boháč.
Ostrava intenzivně pracuje na postupném zpřístupňování Bělského lesa, který se rozprostírá na 160 hektarech, několik let. Důraz klade na zachování přírodních hodnot, posílení biodiverzity, zadržování vody v krajině.
Přívětivé stezky a chodníky mají návštěvníky při procházkách také nasměrovat. „Jde totiž i o to, aby neprošlapávali celý Bělský les, aby tady zůstala i nějaká volná příroda,“ upozornila krajinářka Cigánková Fialová.
Město již investovalo do zatraktivnění Bělského lesa dohromady 80 milionů, z toho právě dokončovaná revitalizace údolí s levádou stála asi 13 milionů.
„Těšíme se už na pátou etapu, která má vyústit v části Stará Bělá. Tak by se propojila severní a jižní část Bělského lesa,“ dodal Vladimír Blahuta, ředitel městské lesní společnosti, která je zhotovitelem většiny proměn v lesoparku.