Zájem o koupi zkrachovalé huti Liberty Ostrava projevilo několik subjektů, které mohou do 23. dubna podat závazné nabídky v prvním kole výběrového řízení. Počet zájemců však nyní nelze zveřejnit.

Pozor na debly, varuje Bouzková před BJK Cupem. Doufá, že nebude v týmu nejstarší

V Poháru Billie Jean Kingové dosud tenistka Marie Bouzková odehrála dva zápasy. A v obou případech slavila vítězství. „Pokusím se bilanci držet dál, co to půjde, to je jasné,“ usmívá se dvojka...