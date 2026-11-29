Už jen pár měsíců totiž zbývá do otevření denního stacionáře Mikasa v Ostravě, který má poskytnout bezpečné a moderní zázemí dospívajícím či dospělým lidem s poruchou autistického centra, intelektovým postižením a chováním náročným na péči.
Vhodných služeb pro tyto jedince a jejich rodiny, jimž má zařízení ulevit, je v kraji akutní nedostatek.
„Křížovým porovnáním diagnóz, potřeb, výše příspěvku na péči a dalších ukazatelů je odhadováno, že v České republice žije přibližně devět tisíc osob s autismem, intelektovým znevýhodněním a náročným chováním. V Moravskoslezském kraji jde zhruba o 972 osob,“ uvedl Michal Panáček, ředitel organizace Mikasa, která za vybudováním nového denního stacionáře stojí.
Jeho způsob komunikace je omezen na piktogramy nebo telefon, ale jen v situacích, kdy je klidný.