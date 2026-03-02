Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Darek Štalmach
  15:40
Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí ráno nevedlo. Bez dlouhatánských front u prodejny a návalu lidí se ale premiéra nového obchodu neobešla.
Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl Outletu v Ostravě. (2. března 2026)
Přímý sjezd z dálnice a velké parkoviště v rámci Outlet Areny Moravia dokázaly zvládnout zájem nakupujících, na které tak čekala „jen“ fronta před vstupem do obchodu. Ta krátce po otevření v pondělí v devět hodin ráno měřila okolo 70 metrů a postupně se protahovala.

V zástupu čekajících stála i Hana Osangová z Ostravy, která se o otevření prodejny dozvěděla teprve ráno. „Přišla jsem se podívat hlavně na elektroniku a něco do domácnosti. Značku, která se tady prodává, nijak nehaním, protože je to dobrá značka,“ svěřila se ve frontě s tím, že ji láká i prvek překvapení. „Je to jako v supermarketu – jdete pro jednu věc a nakoupíte jich deset. Ale s tou frontou, to moc nevidím. Dám tomu ještě 20 minut, a když se nepohneme, tak uvidíme.“

Vzpomínky na „bitvu o košíky“

Relativně klidný průběh v Ostravě je v kontrastu s tím, co provázelo předchozí starty tohoto konceptu v Česku. Když se otevíraly outlety v Praze či v Olomouci, připomínaly tamní scény spíše nákupní šílenství.

Čekání ve frontě od tří ráno, pak strkanice a hádky. Lidl otevřel olomoucký outlet

„Zákazníci tehdy parkovali na chodnících, stáli dlouhé fronty v mrazech a hádali se o nákupní vozíky,“ popisovali tehdejší realitu v Praze redaktoři iDNES.cz.

V Olomouci zase lidé nocovali v autech a tvořili fronty už od tří hodin ráno. Situaci v hanácké metropoli musela dokonce krotit početná ostraha i bezpečnostní agentura, jen aby se zabránilo strkanicím u regálů se zbožím s až 90% slevou. Olomoucká kapitola se však již uzavřela – tamní prodejna ukončila provoz k 31. prosinci 2025.

Poláci neváhají vážit cestu

Nejspokojenější byli v pondělí v Ostravě zákazníci, kteří už s plnými vozíky z obchodu odcházeli. Mezi prvními byl Mateusz Rutkowski, jenž dorazil až z polského Poraje u Czenstochové.

„V Polsku takový outlet nemáme, proto jsem přijel sem do Čech. Mám to necelých 150 kilometrů, takže se to vyplatilo,“ pochvaloval si nákup v hodnotě zhruba jedenácti tisíc korun.

Fronty a kolaps dopravy. Zájem o Lidl Outlet zaskočil i samotný řetězec

Domů si odvážel hlavně elektrické nářadí a oblečení. „Za takové akční ceny se vyplatí podělit se i se známými,“ dodal Rutkowski s tím, že část nákupu veze pro sousedy.

Strategický tah řetězce

Pro Lidl je ostravský outlet logickým krokem v distribuci neprodaného sezonního zboží. Podle mluvčí společnosti se v těchto typech prodejen točí stovky palet zboží týdně, přičemž největší zájem je dlouhodobě o privátní značku Parkside.

Oblibu existence těchto speciálních prodejen potvrzuje i vedení řetězce.„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Umožňuje nám efektivně pracovat se skladovými zásobami a zároveň zákazníkům nabídnout atraktivní ceny u vybraných produktů,“ vysvětlil Petr Krula, jednatel společnosti Lidl Česká republika.

30. června 2025
Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.