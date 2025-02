Na Osoblažsko se tlačí větrné elektrárny. Obce zvažují jejich klady i negativa

Lidé volají po informacích, roznášejí letáky, a aby do procesu mohli vstoupit, zakládají sdružení.

Zástupci obcí hledají kompromis mezi rázem krajiny, nabízenými částkami, jež někdy přesahují roční rozpočty vesnic, a možností levnější energie.

Tento týden v oblasti odstartovala série veřejných debat, angažují se i aktivisté z Polska. „Přišly nám tři nabídky. Vybrali jsme a jednáme s firmou, která předložila tu nejvýhodnější. Teď ji posuzujeme, porovnáváme se stanovisky kraje a právníků,“ popsal starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Kolik turbín by mohlo v obci vzniknout a co jí to přinese, zatím nechtěl specifikovat. V jaké podobě a zda vůbec tam větrný park vznikne, podle něj vzejde až z veřejné debaty a debaty zastupitelů.

„Příští týden chystáme jednání s občany. Je to ale i o majitelích pozemků, územních plánech, narušení krajiny, o sousedních obcích,“ nastínil složitost rozhodnutí.

Za sebou už má veřejné jednání Jindřichov, který řeší dvě nabídky. Jednu výhodnější ročním finančním ziskem, druhou možností sdílení či levnější energie.

„Jsme si vědomi všech negativ včetně změny krajinného rázu. Na druhé straně jde o nemalé benefity do rozpočtu, které můžeme využít třeba na opravu komunikací nebo zámku. Může to pomoct místním podnikatelům, pokud by měli sníženou sazbu za silovou energii. Hledáme průsečík,“ konstatoval starosta Jindřichova Martin Korduliak.

Počítá s dalšími debatami i pozváním odborníka z Vysoké školy báňské, který by lidem vyjasnil negativa, jako je hluk či vibrace, a jejich případný dopad. Debatu už měli i v Rusíně a Bohušově.

Když už jsou v okolí, tak proč ne my?

Rusín jednal s vlastníky pozemků i zástupci firmy, ta pak záměr prezentovala lidem. „Vše bude záležet na situaci, chceme šetření mezi lidmi,“ uvedl starosta Rusína Radek Bezděčík. Rozhodnutím občanů se hodlá řídit i starostka Bohušova Jarmila Schnaubeltová.

Všichni starostové zmiňují strach ze znehodnocení krajiny, zároveň ale dodávají, že pokud vzniknou turbíny všude kolem, byla by hloupost se levnější energie či vylepšení rozpočtu vzdát.

Hnízda větrníků stojí za polskou hranicí, z obcí na Osoblažsku na dohled. Dvě turbíny má Dívčí Hrad. Lidé žádají další informace, napříč Osoblažskem vzniká sdružení Volná Moravská brána.

„Nikdo neví, jaký bude rozsah. Starostové se nescházejí u jednoho stolu, velmi těžko získáváme konkrétní údaje. Najednou jsme zjistili, že by mohlo jít až o sedmdesát stožárů a že například Osoblaha podepsala smlouvu,“ řekla zástupkyně sdružení Barbora Bartecká.

Osoblažsko leží v severozápadní části Moravskoslezského kraje, hned u hranic s Polskem. Patří k oblastem s nižší životní úrovní v regionu. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Sdružení se také nelíbí, že na jednání některé obce zvou jen lidi s trvalým bydlištěm, přitom tam spoustu objektů mají i chalupáři. „Víme, že už to nezastavíme. Chceme ale moci proces ovlivnit,“ dodala.

Sdružení spolupracuje i s polskými kolegy. Obec Osoblaha sice smlouvu podepsala, starostka Jana Dohnalová ale upozornila, že jde pouze o dohodu o společném podniku. „Teprve teď budeme tipovat vhodná místa, jednat s vlastníky pozemků a činit další kroky, které budeme zveřejňovat a debatovat o nich,“ řekla s tím, že pokud turbíny vzniknou, obec má mít deset procent vlastnictví.

Vývoj sleduje rovněž Hnutí Duha. „Obecně to spíše podporujeme, záleží ale na lokalitě, odstupu od zástavby a zásahu do krajiny,“ řekl Ivo Dokoupil. Dodal, že by si obce měly dobře vybrat investora.

Může se totiž stát, že záměr jen přeprodá: „Je dobré prověřit dosavadní projekty. Zda a co už provozují,“ upozornil Dokoupil.

Pozornost věci věnuje i hejtmanství. „Starostové musí nabídky investorů důkladně zvážit, zjistit, nakolik jsou seriózní. Moravskoslezský kraj se problematikou zabývá. Se starosty bude komunikovat,“ uvedla mluvčí Nikola Birklenová. Jako vodítko pro výběr lokalit má kraj specializovanou územní studii.