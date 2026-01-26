Konec nadějí turistů i cyklistů. Ze zpřístupnění obory na Osoblažsku sešlo

Žaneta Motlová
  9:55
Zhruba jednou do měsíce se chodil lékař Marek Šťastný podívat k branám obory Víno na Osoblažsku. „Její ohlášené zrušení mi udělalo radost. Zkrátilo by mi o pět kilometrů cestu do práce, jezdil bych lesem na kole,“ říká muž, který žije ve Slezských Rudolticích a je primářem Oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nadšení ale vystřídalo zklamání. Oplocení i půl roku poté, co mělo padnout, stále stojí. Zánik obory a přeměna více než čtyřsethektarové plochy zpět na volnou krajinu se nekoná. Teď v lednu naopak začala platit smlouva, jíž Lesy ČR oboru na deset let pronajaly.

„Původně měla z rušené obory vzniknout nová volná honitba, a to za předpokladu využití nových ustanovení z chystané novely zákona o myslivosti. K novelizaci zákona však nedošlo,“ zdůvodnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Novela počítala se snížením minimální výměry honitby. „Aktuální minimální výměra neoplocené volné honitby je 500 hektarů, obora Víno ale takovou plochu nemá. Podle novely zákona měla být snížena na 250 hektarů,“ sdělila Jouklová.

Obora Víno na Bruntálsku zanikne, její lesy se veřejnosti otevřou po 50 letech

Plocha obory Víno, jež leží mezi Městem Albrechticemi, Slezskými Rudolticemi, Třemešnou a Liptaní, čítá 438 hektarů. Přes padesát let sloužila ke zlepšování genofondu divočáků a daňků.

Státní podnik ji spravoval ve vlastní režii a i dál tam chtěl hospodařit, v režimu volné honitby by ale snížil své náklady.

„Novela přijata nebyla, takže jsme oboru zachovali, ale pronajali jsme ji,“ řekla Jouklová. Ve výběrovém řízení uspěla firma Hunting Duo s.r.o. Smlouva platí od 7. ledna na dalších deset let.

„Další vývoj teď nelze predikovat,“ uzavřela mluvčí Lesů ČR s tím, že v pronajaté oboře se nadále chová daňčí a černá zvěř.

Místo zapovězené veřejnosti už padesát let

Zánik obory se plánoval na polovinu loňského roku. Myslivci tam už dokonce loni začali lovit kance a daňky, aby vyrovnali stavy tamní zvěře vzhledem k okolním lesům.

Pro místní byla zpráva o zpřístupnění oblasti velkou událostí. Do v současnosti nepřístupných míst se totiž nedostali přes padesát let.

„Byla by to příležitost, kam chodit na houby, jsou tam také rybníky. Vesnička Víno je krásná a nemají přístup do blízkých lesů. Ty dráty bych jednoznačně prolomil,“ uvedl lékař Marek Šťastný.

Kvůli oboře zůstávají zhruba uprostřed oplocené krajiny zapovězeným cílem také zbytky slovanského hradiště z období 8. a 9. století. Systém valů a příkopů na vrcholku kopce Hradiště nemají možnost prozkoumat ani historikové.

VIDEO: V oboře Hvězda lesníci pokáceli invazivní duby a suché stromy

„V oblasti probíhaly také těžké osvobozovací boje. Někteří nadšenci, kteří hledají pozůstatky válečných bojů, o této možnosti taky začali mluvit,“ nastínil Vojtěch Svoboda, který do oblasti jezdí na chalupu.

Dodal, že o tom, že rušení obory padlo, lidé v okolí nevědí. „Na oplocení dlouho zůstávala informace, že obora je uzavřená kvůli nebezpečí slintavky a kulhavky, vypadalo to, že otevření obory se posunulo kvůli tomu.“

O tom, že má obora nájemce a bude dál přístupná jen myslivcům, zatím podrobnosti neznají ani okolní obce. „Obora otevřená není a o důvodu nemám oficiální informace. Proslýchá se, že byla pronajata, ale nevím,“ uvedl Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic, v jejichž katastru se obora nachází.

Dodal, že volná krajina by zkrátila mnohé vzdálenosti, alespoň pro turisty. „To víte, že jsme se těšili, je to léta uzavřený a nepřístupný prostor. Skrz oboru vede asfaltová cesta z naší osady Víno směrem na Město Albrechtice. Do Albrechtic to po ní může být blíž odhadem o pět kilometrů. Pro cyklisty by to byla vítaná možnost.“

V současné době spojení přes Liptaň a Třemešnou čítá zhruba patnáct kilometrů.

Obora Víno leží mezi Městem Albrechtice, Slezskými Rudolticemi a Liptaní.

Obora Víno leží mezi Městem Albrechtice, Slezskými Rudolticemi a Liptaní.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Konec nadějí turistů i cyklistů. Ze zpřístupnění obory na Osoblažsku sešlo

ilustrační snímek

Zhruba jednou do měsíce se chodil lékař Marek Šťastný podívat k branám obory Víno na Osoblažsku. „Její ohlášené zrušení mi udělalo radost. Zkrátilo by mi o pět kilometrů cestu do práce, jezdil bych...

26. ledna 2026  9:55

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:39

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Stále pomáhá jiným, nyní musí i sobě. Záchranářka z Třince bojuje s rakovinou

Třinecká záchranářka Zuzana Klusová navzdory těžké nemoci stále vyjíždí do...

Má rakovinu, ale i tak stále vyjíždí pomáhat lidem. Lékařka záchranné služby v Třinci Zuzana Klusová i přes těžkou nemoc stále slouží a pomáhá, nyní však potřebuje pomoc sama. S léčbou, na kterou...

25. ledna 2026  17:05

Poodří má novou přírodní rezervaci. Hnízdo orla mořského lidé uvidí i z vlaku

Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.

Jistebnické mokřady tvoří tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. A to je nová přírodní rezervace, kterou vyhlásila 19. ledna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala...

25. ledna 2026  6:39

Už i na pěstování brambor dopadá změna klimatu, říká farmář roku z Chlebovic

Libor Janečka už od začátku vsadil na pěstování brambor. Jeho farma je jimi...

Před revolucí dělal na šachtě, ale už tehdy se Libor Janečka po práci věnoval činnosti, která živila generace jeho předků, tedy zemědělství. Na začátku 90. let se k ní vrátil naplno a zaměřil se...

24. ledna 2026  13:42

Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. Součástí letošních projektových dnů na školách v Moravskoslezském kraji...

24. ledna 2026  7:16

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

23. ledna 2026  22:15,  aktualizováno  22:41

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  18:30

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Chtěl jsem čtyřicítku. Ani rekord sezony ostravskému Svobodovi na bratra nestačil

Michal Svoboda z Ostravy u míče v zápase s Nymburkem, brání ho Martin Kříž.

V posledním kole základní části na dálku v souboji s Olomouckem uhájili basketbalisté NH Ostrava osmou příčku, takže si po třech letech zahrají nadstavbovou skupinu A1. Jejich křídelník Michal...

23. ledna 2026  17:06

Osoblažce se po změně majitele daří, vlaky jezdí po úzkokolejce bez průvodčích

Jednou z budov, které obce odkoupily od státu a čeká ji obnova, je také nádraží...

Čtyři páry vlaků denně vypravuje už od poloviny loňského prosince obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha. Ta se změnou jízdního řádu po dlouhých přípravách převzala provozování...

23. ledna 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.