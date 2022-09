Policisté dopadli v Karviné neplnoletého chlípníka, který osahával dívenky

Vše začalo v srpnu a pokračovalo i v září. Neznámý muž sledoval dívky nezletilé, tedy ty, které ještě neměly ani patnáct let, tak i mladistvé od 15 do 17 let. Když je dostihl, snažil se je osahávat přes oblečení na intimních místech, v několika případech se mu to podařilo.

V polovině září policie případ zveřejnila a požádala o pomoc při vyšetřování. „Po zveřejnění nám byl oznámen další takový incident“ podotkla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Počet hlášení se tak rozrostl na pět.

Mladík už byl obviněn a asi skončí ve vazbě

V té době už speciálně vytvořený tým kriminalistů doplněný o odborníky na mravnostní delikty, měl vytipovaných několik možných pachatelů.

„Veřejnosti nelze odkrývat vše z naší práce, nicméně jsme přijali v lokalitě různá opatření. Kriminalisté v podstatě nepřetržitě aplikovali některé kriminalistické metody a postupy, kromě jiného probíhalo průběžné zjišťování a analýza kvanta informací a dat, policisté rovněž tipovali a prověřovali okruh možných podezřelých osob,“ uvedla obecně policejní mluvčí.

Postupně se díky získaným poznatkům dobrali k ještě mladistvému, tedy neplnoletému mladíkovi, kterého ve středu zadrželi. „Ve čtvrtek zadrženého krajští kriminalisté obvinili z pokračujícího provinění pokusu znásilnění a podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby,“ řekla Štětínská.

Počet případů nemusí být konečný

Upozornila, že termín znásilnění v tomto případu zahrnuje i intenzivní osahávání přes oděv na intimních místech. Vzhledem k tomu, že mladík není plnoletý, tak mu hrozí poloviční trestní sazba, tedy jeden rok až pět let vězení.

Policisté pokračují v objasnění případů, nevylučují ani, že případů mohlo být více. „Pokud kdokoliv disponuje informacemi k jakémukoliv obdobnému případu a dosud nekontaktoval policisty, nechť tak v co nejkratší době učiní na bezplatné policejní lince 158,“ vybídla Štětínská.

Zdůraznila, že jde o velmi citlivý případ, proto například rozhovory s napadenými dívkami vedli odborníci ve speciálních výslechových místnostech.