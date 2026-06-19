Mobilní laboratoř, která je v České republice novinkou, pomůže nemocnici navýšit počet moderních artroskopických operací a sjednotit postupy celého lékařského týmu.
Laboratoř se dvěma operačními sály zaparkovala na dva dny v areálu Městské nemocnice v Ostravě Fifejdy. Umožnila tamním ortopedům trénovat.
K výcviku používali lékaři anatomické preparáty z lidských těl dovezené pro tento účel z Ameriky.
„Jsou tam dva plně vybavené artroskopické sály, kde si lékaři mohou na preparátech vyzkoušet nejmodernější miniinvazivní techniky ošetřování ramene a kolene,“ uvedl primář ortopedie ve fifejdské nemocnici Milan Piatkovský.
Výhodou podle jeho slov je, že mobilní laboratoř přijede přímo k nemocnici a proškolit se mohou všichni lékaři najednou a zároveň při tom mohou i sjednotit operační postupy.
„Běžně jeden lékař vycestuje na školení a pak předává své poznatky ostatním ústně, takto můžeme najednou proškolit celý lékařský tým,“ podotkl primář.
Nepracují na modelech
Dalším pozitivem je využití anatomických preparátů z lidských těl, které byly kvůli složité evropské legislativě přivezeny ze Spojených států.
„Při výcviku na preparátech je výhodou, že při něm neteče krev, čímž je to jednodušší. Nepracujeme také s modelem, který nikdy nedokáže přesně napodobit skutečnost, ale se skutečnými částmi lidského těla,“ podotkl Piatkovský.
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Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali také na lidském preparátu
Díky školení pak nemocnice očekává postupný nárůst počtu artroskopických operací i další rozšiřování nabídky moderních miniinvazivních zákroků.
Pomoc mladým lékařům
Kamion s operačními sály je v Česku ojedinělý. „Máme jej k dispozici pár měsíců, slouží pro Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, na sever Moravy zavítal poprvé. Cílem projektu je usnadňovat a zlepšovat operativu novými postupy a novými implantáty,“ vysvětlil Martin Kňáva ze společnosti, která mobilní laboratoř poskytla.
Možnost vyzkoušet si nanečisto nové postupy ocenili i mladí lékaři. „Jsem moc ráda za tuto zkušenost. Můžeme si tady vyzkoušet některé metody, jako je třeba sutura menisku, zkusili jsme i plastiky vazu nebo zavést artroskop. Mohli jsme si to zopakovat, zjistit, kde máme rezervy, vypilovat techniku, ať máme osahané instrumentárium,“ uvedla ortopedka Marika Davidová, která v nemocnici pracuje tři roky.