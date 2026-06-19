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Ortopedi trénovali operace v kamionu na lidském preparátu dovezeném z Ameriky

Martin Pjentak
  8:49
Lékaři ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava si vyzkoušeli moderní metody ošetření kolen a ramen v unikátním kamionu se dvěma artroskopickými sály. K nácviku složitých operačních postupů využívali anatomické preparáty z lidských těl dovezené ze Spojených států, což jim umožnilo zdokonalit techniku bez rizik spojených s běžným operačním provozem.
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu...

Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu nemocnice, kde zaparkovala unikátní mobilní operační laboratoři MobileLab, která do Moravskoslezského kraje zavítala vůbec poprvé. Lékaři díky tomu nabídnou pacientům modernější a dostupnější péči. (18. června 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu...
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu...
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu...
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu...
15 fotografií

Mobilní laboratoř, která je v České republice novinkou, pomůže nemocnici navýšit počet moderních artroskopických operací a sjednotit postupy celého lékařského týmu.

Laboratoř se dvěma operačními sály zaparkovala na dva dny v areálu Městské nemocnice v Ostravě Fifejdy. Umožnila tamním ortopedům trénovat.

K výcviku používali lékaři anatomické preparáty z lidských těl dovezené pro tento účel z Ameriky.

Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu nemocnice, kde zaparkovala unikátní mobilní operační laboratoři MobileLab, která do Moravskoslezského kraje zavítala vůbec poprvé. Lékaři díky tomu nabídnou pacientům modernější a dostupnější péči. (18. června 2026)
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu nemocnice, kde zaparkovala unikátní mobilní operační laboratoři MobileLab, která do Moravskoslezského kraje zavítala vůbec poprvé. Lékaři díky tomu nabídnou pacientům modernější a dostupnější péči. (18. června 2026)
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu nemocnice, kde zaparkovala unikátní mobilní operační laboratoři MobileLab, která do Moravskoslezského kraje zavítala vůbec poprvé. Lékaři díky tomu nabídnou pacientům modernější a dostupnější péči. (18. června 2026)
Všech 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava Fifejdy prošlo školením v areálu nemocnice, kde zaparkovala unikátní mobilní operační laboratoři MobileLab, která do Moravskoslezského kraje zavítala vůbec poprvé. Lékaři díky tomu nabídnou pacientům modernější a dostupnější péči. (18. června 2026)
15 fotografií

„Jsou tam dva plně vybavené artroskopické sály, kde si lékaři mohou na preparátech vyzkoušet nejmodernější miniinvazivní techniky ošetřování ramene a kolene,“ uvedl primář ortopedie ve fifejdské nemocnici Milan Piatkovský.

Výhodou podle jeho slov je, že mobilní laboratoř přijede přímo k nemocnici a proškolit se mohou všichni lékaři najednou a zároveň při tom mohou i sjednotit operační postupy.

„Běžně jeden lékař vycestuje na školení a pak předává své poznatky ostatním ústně, takto můžeme najednou proškolit celý lékařský tým,“ podotkl primář.

Nepracují na modelech

Dalším pozitivem je využití anatomických preparátů z lidských těl, které byly kvůli složité evropské legislativě přivezeny ze Spojených států.

„Při výcviku na preparátech je výhodou, že při něm neteče krev, čímž je to jednodušší. Nepracujeme také s modelem, který nikdy nedokáže přesně napodobit skutečnost, ale se skutečnými částmi lidského těla,“ podotkl Piatkovský.

Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali také na lidském preparátu

Díky školení pak nemocnice očekává postupný nárůst počtu artroskopických operací i další rozšiřování nabídky moderních miniinvazivních zákroků.

Pomoc mladým lékařům

Kamion s operačními sály je v Česku ojedinělý. „Máme jej k dispozici pár měsíců, slouží pro Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, na sever Moravy zavítal poprvé. Cílem projektu je usnadňovat a zlepšovat operativu novými postupy a novými implantáty,“ vysvětlil Martin Kňáva ze společnosti, která mobilní laboratoř poskytla.

Možnost vyzkoušet si nanečisto nové postupy ocenili i mladí lékaři. „Jsem moc ráda za tuto zkušenost. Můžeme si tady vyzkoušet některé metody, jako je třeba sutura menisku, zkusili jsme i plastiky vazu nebo zavést artroskop. Mohli jsme si to zopakovat, zjistit, kde máme rezervy, vypilovat techniku, ať máme osahané instrumentárium,“ uvedla ortopedka Marika Davidová, která v nemocnici pracuje tři roky.

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Ortopedi trénovali operace v kamionu na lidském preparátu dovezeném z Ameriky

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Lékaři ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava si vyzkoušeli moderní metody ošetření kolen a ramen v unikátním kamionu se dvěma artroskopickými sály. K nácviku složitých operačních postupů...

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