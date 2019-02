Orlovští si zoufají ze stavby náměstí. Po třech letech začnou téměř od nuly

Město totiž musí nejprve najít firmu, která na práce na novém náměstí zase naváže. A vše pečlivě konzultovat s dalším klíčovým investorem - ministerstvem financí.



„Pro pokračování stavby je nutné aktualizovat projektovou dokumentaci. Tu bychom měli zaslat do poloviny března na ministerstvo. Poté může začít příprava nového výběrového řízení. Stavět by se zase mohlo někdy na přelomu roku.“ upřesnila letošní plány vedoucí odboru rozvoje a investic orlovského úřadu Martina Szotkowská.

To vše musí orlovská radnice řešit v době, kdy už se z nového centra města měli těšit obyvatelé města. Stavba byla zahájena na začátku roku 2017 a trvat měla dva roky. „V současnosti je z ní uděláno minimum. Dokončení prací bude trvat ještě minimálně rok a půl,“ potvrzuje Martina Szotkowská.

S byrokratickým kolečkem, které Orlovou čeká, se tak termín dostavby centra města posouvá někdy na léto roku 2021 – a to za předpokladu, že již vše půjde dobře.

Do svízelné situace se radnice dostala poté, co se prakticky celý minulý rok dohadovala se zhotovitelskými firmami pro neustálé průtahy na stavbě i kvůli proplacení úkonů, které stavbaři považovali za vícepráce.

Dohady kvůli přeložce plynu i byrokracii

Stavbařům vadily například chybějící dodatky ke smlouvě na přepojení přeložky plynovodu, ale i zastaralý projekt a přílišná byrokracie. Kvůli tomu na jaře minulého roku firmy přerušily práce. „Pracovalo se 14 dní, pak se zjistil nějaký problém a museli jsme práce zastavit, než se podle zákona odsouhlasil další postup. Takhle se to dělo ve 12 případech. To nás brzdilo a stálo hodně peněz, navíc projekt byl více než 10 let starý a neodpovídal současnému stavu,“ vysvětlil již dříve ředitel KR Ostrava Štefan Polák.

Město s ministerstvem zase tvrdilo, že chybějící přeložka plynovodu není tak zásadním problémem, aby firmy nemohly na stavbě náměstí pokračovat. Firmám za přeložku plynu odmítly připlatit, protože se s ní údajně počítalo v původním projektu i zadávací dokumentaci.

Nakonec z patové situace vedla jen dohoda o ukončení smlouvy mezi investory a zhotoviteli. Dohodu o ukončení stavby náměstí jako poslední svým podpisem stvrdila v listopadu minulého roku ministryně financí Alena Schillerová.

Reprezentativní náměstí si přejí Orlované již dlouho, o jeho potřebě se hovoří od roku 2007. Až po deseti letech se ale poprvé koplo do země. Na náměstí a v jeho okolí nemají chybět podzemní garáže, polyfunkční dům, nové kašny, městský mobiliář nebo nová dlažba.

Stavbu za necelých dvě stě milionů korun kromě zmíněných problémů brzdila i práce archeologů. Ti do centra Orlové dojížděli bádat několik měsíců poté, co výkopy odkryly keramické zlomky ze 16. až 17. století.