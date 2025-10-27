Vozidlo stálo na parkovišti v Polní ulici v Orlové–Lutyni, poblíž gymnázia a obchodní akademie.
„Pro podezření z násilné smrti přinejmenším jednoho z nich si věc převzali krajští kriminalisté. V průběhu večera začali policisté zjišťovat informace, v prověřování pokračují i v pondělí,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Připojila, že k šokovaným příbuzným museli kvůli psychologické pomoci a péči policisté přivolat policejní interventy i zdravotníky. „Jedná se o tragický případ,“ konstatovala mluvčí Štětínská.
Zbraň bez povolení
Podle dosud zjištěných informací jde o vztahový násilný čin, při kterém bývalý partner nejprve zastřelil ženu a poté spáchal sebevraždu.
„Oba byli středního věku. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu,“ poznamenala policejní mluvčí. Přesný věk ani další podrobnosti o obou mrtvých či případu policie zatím neuvedla.
Kriminalisté případ řeší jako vraždu a nedovolené ozbrojování. „Jedná se o citlivý případ, bližší informace nebudeme vzhledem k příbuzným a stavu prověřování poskytovat,“ zakončila Soňa Štětínská.
