Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

  12:41
Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byli nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše muž zastřelil bývalou partnerku a pak zabil sebe.

Policie a hasiči na místě vraždy a sebevraždy v Orlové na Karvinsku. | foto: Policie ČR

Vozidlo stálo na parkovišti v Polní ulici v Orlové–Lutyni, poblíž gymnázia a obchodní akademie.

„Pro podezření z násilné smrti přinejmenším jednoho z nich si věc převzali krajští kriminalisté. V průběhu večera začali policisté zjišťovat informace, v prověřování pokračují i v pondělí,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Připojila, že k šokovaným příbuzným museli kvůli psychologické pomoci a péči policisté přivolat policejní interventy i zdravotníky. „Jedná se o tragický případ,“ konstatovala mluvčí Štětínská.

Zbraň bez povolení

Podle dosud zjištěných informací jde o vztahový násilný čin, při kterém bývalý partner nejprve zastřelil ženu a poté spáchal sebevraždu.

„Oba byli středního věku. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu,“ poznamenala policejní mluvčí. Přesný věk ani další podrobnosti o obou mrtvých či případu policie zatím neuvedla.

Kriminalisté případ řeší jako vraždu a nedovolené ozbrojování. „Jedná se o citlivý případ, bližší informace nebudeme vzhledem k příbuzným a stavu prověřování poskytovat,“ zakončila Soňa Štětínská.

Hrůzný případ se stal v centru Orlové, těla byla nalezena v automobilu v Polní ulici v části Lutyně.

