Poslední s prvním. Orlová a Říčany se navzájem poznávají a inspirují

Představitelé Orlové, jež má 29 tisíc obyvatel, se nedávno vypravili do středočeského města, aby tam zjistili, proč jsou Říčany (15 500 obyvatel) ve srovnávacím projektu 206 měst společnosti Obce v datech vždy na čelních pozicích.

Dozvěděli se, že v některých ohledech jsou potíže měst opačné. „Ale pochopitelně jsme našli i něco, co obě města spojuje, třeba problémy s dopravou nebo s parkováním,“ poznamenal starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Uvedl, že v Říčanech se mu líbila řada věcí a některé se zřejmě objeví i v Orlové. „Zjistili jsme, že jsou místa, kde nám zkušenost z Říčan může ukázat dobrou cestu. Ale funguje to i opačně,“ zdůraznil starosta.

Říčany trápí nárůst obyvatel, Orlovou odliv

Chlubna zmínil, že třeba u říčanského participativního rozpočtu (část peněz vyčleněných z rozpočtu, o kterých přímo rozhodují občané – pozn. red.) bylo zajímavé, že má dvě kategorie. „Ty by letos měla mít i Orlová, ale jiné dělení. Říčanské zase zaujalo, že projekt do tohoto typu rozpočtu může dát jen navrhovatel, kterého podpisem podpoří alespoň patnáct obyvatel.“

Místostarosta Říčan Pavel Matoška považuje za přínosné zjistit, jak různá témata řeší v jiných městech. „Například pro Říčany může být inspirací internetová televize, kterou Orlovští mají,“ podotkl.

Matoška také potvrdil, že v řadě oblastí jsou sídla velmi rozdílná. „Zatímco Říčany trápí velký zájem developerů a značný tlak na novou výstavbu, Orlová čelí znečištěnému ovzduší a dalším problémům, které jsou z části dány sociologickou skladbou obyvatel, polohou a důlní činností,“ nastínil.

Starosta: Rozhoduje hlavně poloha města

Orlová výsledky projektu srovnávajících města podle 29 indexů, například stavu životního prostředí, dostupnosti zdravotní péče, možností vzdělání, počtu exekucí nebo dopravní obslužnosti, dlouhodobě kritizuje jako neobjektivní.

„Rozhoduje hlavně poloha města. Dovolím si zopakovat slova pana Churchilla, že věřím jen té statistice, kterou jsem sám zfalšoval. V této anketě není ani tak zhodnoceno město samotné, ale stát a jeho instituce. Za samotnými městy jde jen málo indexů, a když už jdou za ním, tak mají malou váhu v celkovém hodnocení,“ vysvětlil Chlubna svůj nesouhlas.

A uvedl konkrétní případ. „Vždyť se stačí podívat, které město v Moravskoslezském kraji je na tom nejlépe s nemocnicí a proč. Tento index vypovídá za vše.“ Podle posledního hodnocení mělo nejlepší krajské hodnocení v indexu dostupnosti nemocnic město Bruntál.

Říčanský místostarosta Matoška připouští, že poloha města nedaleko Prahy v některých hodnoceních určitě pomáhá.

„Index kvality života však hodnotí takzvaná tvrdá data. Není to anketa spokojenosti. To je důležité si uvědomit. Pokud se budou sledovat stejné indexy dlouhodobě, bude z toho patrný trend,“ nastínil výhody projektu.

Spolutvůrce projektu kritiku odmítá

Upozornil také, že některé výsledky mohou ovlivnit i samotní občané. Jako příklad uvedl hodnocení účasti lidí v obecních a krajských volbách.

Obě města chtějí ve spolupráci pokračovat, nyní se chystá říčanská delegace do Orlové.„Také máme sportovní kluby, které mohou poměřit síly. A rádi bychom pro naše seniory uspořádali výlet do Orlové,“ připojil říčanský místostarosta.

Zástupci projektu hodnotícího indexy života kritiku opakovaně odmítají. Jednatel společnosti Obce v datech Jan Havránek už dříve řekl, že nespokojenost starostů z méně úspěšných měst chápe. „Přenesli jsme však mezinárodně uznávané standardy do podmínek České republiky. Podklady vycházejí z objektivních dat hodnocení,“ konstatoval.

Je si vědom, že spoustu z kritérií nemohou radnice samy o sobě změnit. „Ale není třeba brát to negativně, naopak, data získaná v průzkumu jim mohou pomoci například při jednání s krajskými a dalšími úředníky,“ dodal v minulostí Havránek.

„V Orlové je bezpečněji než v Říčanech“

S myšlenkou pravidelného setkávání Orlové a Říčan už v roce 2019 přišel ředitel orlovské městské policie Roman Galia. Uskutečnění však zdržela covidová pandemie.

„Zajímalo mě, v čem jsou Říčany lepší než Orlová a můžeme si vyměňovat zkušenosti, což je nejlepší při osobní návštěvě,“ vysvětlil. Ani on nepovažuje porovnávací projekt za dobrý a uvádí to na příkladu bezpečnosti. „V tomto indexu je zahrnuta doprava, ale třeba ne celkový nápad trestné činnosti. To mě hodně udivilo. Přitom my bychom tento index měli lepší než Říčany, protože pro někoho možná překvapivě je podle statistiky v Orlové bezpečněji,“ upozornil Galia.

Zmínil také, že projekt nezahrnuje v dostupnosti různých služeb blízké polské příhraničí. „Třeba počet lékáren po přidání polské oblasti by se výrazně zvýšil. Nemáme zoo, ale dostaneme se do něj na přilehlém okraji Ostravy rychleji, než mnoho občanů v Praze do té své. Nemáme nádraží, ale do Dětmarovic je to kousek,“ vysvětlil.

Starosta Říčan: Některé články nebyly fér

Z návštěvy Říčan byl nadšený. „Jsou tam super lidé. Za hlavní devizu tohoto města považuji, že přes něj prochází železniční trať a jezdí odtud každých dvacet minut vlaky do Prahy. A pak také to, že řada firem má v Říčanech sídlo, díky čemuž mají znatelně větší rozpočet než Orlová,“ zmínil.

K setkání nyní dali impuls i Říčanští, a to přímo starosta David Michalička. „Některé články novinářů k výsledkům srovnávacího projektu mi nepřišly úplně fér, proto jsem panu starostovi Orlové osobně zavolal. Jsem rád, že naše pozvání do Říčan se svými kolegy přijal,“ vysvětlil David Michalička důvody návštěvy.

Dodal, že impulsem ke společnému setkání obou měst byla také diskuze „prvního s posledním“ v živém vysílání pořadu České televize Události, komentáře po uveřejnění výsledků průzkumu společnosti Obce v datech.