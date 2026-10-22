Podezření na sexuální útok v Orlové. Policie hledá možnou oběť a svědky

„Případem jsme se začali zabývat na základě oznámení. Máme informace, že se v těch místech mohlo něco stát,“ uvedla mluvčí karvinské policie Nikol Bočková s tím, že policisté hledají jak poškozenou ženu, tak i další svědky. „Kriminalisté případ prověřují jako možné protiprávní jednání mravnostního charakteru,“ dodala.
Policisté žádají ženu, která by mohla být poškozenou, i případné svědky, aby se jim přihlásili. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případu nebo ztotožněním zúčastněných lidí, mohou lidé oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoli policejní služebně.