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Podezření na sexuální útok v Orlové. Policie hledá možnou oběť a svědky

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  12:38

Policisté hledají svědky možného sexuálního napadení, které se mělo odehrát 28. září v tomto lesoparku v Orlové-Lutyni. | foto: Policie ČR

Policie hledá ženu, která se mohla stát obětí možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku. Zároveň žádá o pomoc případné svědky události, která se podle kriminalistů stala v pondělí kolem 23:00 u letního kina v lesoparku v městské části Lutyně.

„Případem jsme se začali zabývat na základě oznámení. Máme informace, že se v těch místech mohlo něco stát,“ uvedla mluvčí karvinské policie Nikol Bočková s tím, že policisté hledají jak poškozenou ženu, tak i další svědky. „Kriminalisté případ prověřují jako možné protiprávní jednání mravnostního charakteru,“ dodala.

Policisté žádají ženu, která by mohla být poškozenou, i případné svědky, aby se jim přihlásili. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci s objasněním případu nebo ztotožněním zúčastněných lidí, mohou lidé oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoli policejní služebně.

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