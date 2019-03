Orlovští zdravotníci protestují před budovou kraje. Řeší se osud nemocnice

„LDN není nemocnice“, „Nelikvidujte stabilní nemocnici pro 55 tisíc občanů“, „Nechceme tunelování nemocnice“. Takové vzkazy vyslala před středečním jednáním zastupitelstva zhruba stovka protestujících s píšťalkami a vuvuzelami před budovou Krajského úřadu v Ostravě.



Orlovským zdravotníkům a dalším obyvatelům města vadí, že by nemocnice přišla o lůžka akutní péče. Podle vedení kraje je ale změna nutná.

„Udělat to prostě musíme, aby nemocnice byla v ‚černých‘ číslech a aby vše fungovalo ve prospěch pacienta,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.



Chtějí toho docílit právě stěhováním celých lékařských týmů z Orlové do Karviné. V orlovské nemocnici by se pak více zaměřili na léčbu dlouhodobě nemocných.

„A to ze tří důvodů. Jednak kvůli stárnutí populace, kdy v současnosti chybí stovky lůžek následné péče, kterých by v Orlové na základě optimalizace přibylo. Dále pociťujeme nedostatek lékařů. Zdravotnický personál v nemocnicích funguje na hraně fyzického i psychického vyčerpání, takto by se posílil. A v neposlední řadě musíme nějak řešit ztrátovost nemocnic. Optimalizace by měla ušetřit desítky milionů ročně,“ uvedl už dříve náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Podle kritiků optimalizace je personální situace v Orlové stabilizovaná, lékařské týmy zde velmi dobře fungují a jejich nucený přesun považují za zachraňování karvinské nemocnice na úkor té orlovské.

„Nelíbí se nám, že funkční nemocnice musí kvůli dvěma polofunkčním nemocnicím zaniknout. Doplatí na to naši pacienti, lidé v Orlové. Pokud neuspějeme, tak nevylučuji ani nějakou formu dalších protestů, případně ani stávky. Ta by však v žádném případě nepostihla pacienty,“ řekla předsedkyně odborů nemocnice v Orlové Denisa Stolarczyková.



Jednou už verdikt odložili

Navíc velká část zdravotních sester i lékařů z orlovské nemocnice se již přes své zástupce vyjádřila, že na stěhování do Karviné nepřistoupí.

Na stranu orlovských zdravotníků se přidalo i vedení města. „Nesouhlasíme s optimalizačním plánem, protože to bude znamenat konec nemocnice v našem městě. Musíme bojovat, protože to má smysl,“ konstatoval starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Krajští zastupitelé měli svůj verdikt vynést už v prosinci minulého roku. I tehdy lidé před budovou protestovali. Zastupitelstvo tehdy rozhodlo, že počká do konce února na zpracování reorganizačního plánu.