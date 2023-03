Mládě vzácného dravce našlo náhradní rodiče, na svět mu pomohli chovatelé

V ostravské zoo se aktuálně nachází dva páry orlosupů bradatých. Mladší z obou párů obývá voliéru v návštěvnické části, ten starší je v chovatelském zázemí. Vejce, která chovatelé inkubovali v líhni, se letos podařilo snést oběma z nich. „První vylíhlé mládě patřilo mladšímu a méně zkušenému páru, u něhož nebylo jisté, že svého potomka v pořádku odchová,“ přiblížila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Po konzultaci s koordinátory chovu jej proto chovatelé podsunuli staršímu a velmi zkušenému páru. „Tento pár už odchoval několik vlastních mláďat a má rovněž zkušenosti s odchovem adoptivních mláďat. Podložení na hnízdo proběhlo v pátek 10. února,“ připomněla zooložka Adéla Obračajová.

Rodiče mládě okamžitě přijali a začali o něj pečovat. Nyní je malému dravci již více než měsíc a poté, co chovatelé určí jeho pohlaví, se rozhodne, na kterém místě jej vypustí zpět do přírody.

Druhé letošní mládě, které se vylíhlo na konci února, je potomkem staršího páru. Samice snesla vejce dvě, avšak zárodek v jednom z vajec se neujal.

Adoptivní rodiče se starají vzorně

Zárodek v dalším vejci se vyvíjel správně, komplikace však nastaly při jeho příchodu na svět a s jeho klubáním museli pomoci chovatelé. Ti jej následně také několik dní rozkrmovali. „Protože starší pár už odchovává mládě mladšího páru, bylo nutné ve spolupráci s koordinátory chovu najít náhradní rodičovský pár. To se podařilo v Zoo Liberec, kam bylo mládě převezeno 7. března, a ještě ten den podloženo,“ popsala zooložka.

V liberecké zoo se nyní nachází dva páry těchto dravců a oba již v minulosti o mláďata pečovaly. Ten starší, více než třicetiletý, již odchoval osmnáct potomků. Kvůli vysokému věku se mu však v současnosti již mláďata nelíhnou.

„Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem je ale ideálním kandidátem na pěstounskou péči pro jiná orlosupí mláďata. Jako například pro to ostravské, o které se již téměř týden vzorně stará, zahřívá ho a pravidelně krmí,“ vysvětlil zoolog Zoo Liberec Jan Hanel.

Pokud se oba mladé orlosupy podaří odchovat, budou pravděpodobně ve věku tří měsíců v rámci repatriačního programu vysazeni zpět do přírody. „Zoo Ostrava je do projektu návratu orlosupa bradatého do Alp, odkud byl tento majestátní dravec v minulosti člověkem vyhuben, zapojena od roku 2009 a za tuto dobu se zde vylíhlo už 17 mladých jedinců, z nichž většina létá v evropské přírodě,“ doplnila Nováková.