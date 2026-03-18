Zabila oblíbenou orlici a přebrala jí teritorium i partnera. Dostala jméno Médea

Josef Gabzdyl
  16:19
Ochránci přírody z Bartošovic na Novojičínsku už vědí, kdo zabil oblíbenou orlici Toničku ze záchranného programu. Jejich podezření se potvrdilo, když objevili mohutnou orlici, které se usídlila v Toniččině bývalém teritoriu. Sokyně se také hned sblížila se samcem Karlem, bývalým partnerem Toničky. Současně dostala příhodné jméno.
Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její teritorium i partnera Karla. (11. března 2026)

Čtrnáctiletou Toničku našli letos pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích mrtvou v jejím teritoriu v oblasti Vítkovské vrchoviny. Podle typu smrtelných zranění usoudili, že se stala obětí jiné agresivnější a nepochybně mladší samice, která ji z oblasti chtěla vystrnadit. Bylo to s podivem, protože Tonička měla velmi dobrou kondici a vážila úctyhodných zhruba pět kilogramů.

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Ekologové se však už nediví, protože pachatelku objevili. „Jde o mohutnou, dospělou samici ve věku čtyři až pět let,“ konstatoval vedoucí bartošovické stanice Petr Orel. Rozhodně není z tamního unikátního programu návratu orla skalního do tuzemské přírody, protože orlice nemá nejen vysílačku, ale ani ochranný kroužek.

„Její původ tak zatím zůstává neznámý,“ podotkl Petr Orel. Nejspíše v rámci karpatské populace orla skalního přiletěla z Polska nebo ještě pravděpodobněji ze Slovenska, kde je orlí populace poměrně početná.

Ochránci přírody už dali orlici jméno Médea. „Jméno odkazuje na jednu z nejmocnějších kouzelnic a tragických postav řecké mytologie, dceru kolchidského krále Aiéta,“ poukázal ekolog na důvod pojmenování.

Navzdory smutku z úmrtí oblíbené orlice, které přežila i postřelení z brokovnice, se ochránci přírody těší i ze současného počínání mladé orlice.

Sblížila se totiž se samcem Karlem, který předtím žil právě s Toničkou. A v posledních letech se marně snažili o potomka. „Zdá se, že mladá Médea s tímto samcem tvoří harmonický pár a není vyloučeno, že by mohli ještě v letošní sezoně úspěšně zahnízdit,“ vysvětlil Petr Orel.

Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026)

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín....

16. března 2026  18:23

Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl...

Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny...

16. března 2026  16:27

