Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Martin Pjentak
  8:27
Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před dvanácti lety někdo postřelil brokovnicí. Pokaždé přežila a navíc se jí úspěšně podařilo vyvést dvě mláďata. Nyní však její život skončil, a to po souboji s jinou samicí orla skalního.
Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla vypudit z jejího teritoria. | foto: Záchranná stanice Bartošovice

Takto nalezli ochránci přírody tělo mrtvé orlice Toničky.
„Její životní příběh byl výjimečný, přes všechny problémy, které ji postihly, dokázala být produktivní a vyvedla dvě mláďata,“ uvedl vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku Petr Orel. Ten je i jedním z iniciátorů projektu Návrat orla skalního do České republiky, díky němuž se orlice Tonička do Česka dostala.

Byla jedním z 26 mladších mláďat, která byla na Slovensku odebrána z hnízd, aby byla následně v rámci zmíněného projektu vypuštěna do volné přírody v Česku. „Tonička přišla na svět na přelomu dubna a května 2011 jako mladší mládě z páru, čímž byla odsouzena k zániku ještě na hnízdě. Tento osud je důsledkem vrozeného kainismu, kdy starší mládě zabije mladší, což je u karpatské populace orlů skalních téměř pravidlem,“ objasnil Petr Orel.

Postřelená orlice Tonička po čtyřech letech rehabilitace zase volně létá

Nejprve několik měsíců strávila v Záchranné stanici v Bartošovicích a na podzim roku 2011 ji vypustili do volné přírody, a to ve Veřovických vrších, společně s další samicí Sárou a samcem Urbanem. Její pohyb pak ochránci přírody mohli sledovat pomocí vysílačky, kterou na sobě Tonička stejně jako všichni repatriovaní orli skalní nosila.

„Díky tomu jsme například zaznamenali událost z 8. ledna 2014, kdy Tonička urazila bezmála 250 kilometrů směrem na východ a po několika dnech se opět vrátila do svého domovského prostředí. Díky těmto datům jsme mohli mapovat její oblíbené lokality pro lov a nakonec i předpovědět, kde by mohla mít své stabilní teritorium,“ uvedl Orel.

Pachatele policisté nenašli

V březnu roku 2014 však Tonička téměř přišla o život. Polomrtvou samici našli ležet nedaleko Hukovic, místní části Bartošovic. Rentgenové vyšetření odhalilo, že měla v těle celkem jedenáct broků. „Život jí zřejmě zachránila vysílačka, kterou na sobě nesla, projektily by zřejmě jinak vážně poranily páteř,“ podotkl Orel.

I když policie po střelci, který chráněného dravce zasáhl, pátrala, kvůli nedostatečným důkazům se jej nepodařilo odhalit a případ byl odložen. „Okruh podezřelých byl přitom poměrně úzký,“ řekl Orel.

Rehabilitace Toničky trvala čtyři roky, nakonec se však v srpnu roku 2018 mohla vrátit do přírody. „Usadila se v oblasti Vítkovské vrchoviny, kde si našla partnera. V roce 2020 poprvé zahnízdila, nicméně snůška nebyla oplozená, protože samec, tehdy tříletý, ještě nedosáhl pohlavní dospělosti,“ informoval Orel.

Následující rok byl ale úspěšnější – v roce 2021 vyvedla Tonička své první mládě, samičku, kterou ochránci pojmenovali Tereza. „V roce 2022 vyvedla další samičku jménem Yveta. Bohužel hnízdění v dalších letech již nebyla úspěšná. Příčinu neúspěchů neznáme, avšak mohly být spojeny s následky vážného zranění z roku 2014,“ řekl Orel.

Letos však život Toničky skončil. Její mrtvé tělo našli ekologové v jejím teritoriu, které pravidelně monitorovali. „Utrpěla smrtelné zranění během souboje s jinou samicí orla skalního. Takové střety mezi orly skalními nejsou neobvyklé, což potvrzují i zkušenosti kolegů na Slovensku, pro nás se však jedná o bolestnou novou skutečnost. Mladé dospívající samice často vykazují agresivní chování a snaží se vytlačit starší samice z jejich teritoria,“ vysvětlil Orel s tím, že Tonička byla v době své smrti ve vynikající kondici. „Její váha dosahovala 5080 gramů, což svědčí o tom, že šlo o impozantního jedince.“

Nejčtenější

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Velká svízel pro motoristy v Ostravě. Frekventovaný tah se na čtyři dny zcela uzavře

Velmi frekventovaná silnice v Ostravě se na čtyři dny uzavře úplně

Čtyři těžké dny čekají na konci týdne ostravskou dopravu. Kvůli nutnému zrání betonu při rekonstrukci mostu na Rudné ulici přes Místeckou přeruší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na tomto extrémně...

14. března 2026  8:27

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když...

13. března 2026  17:27

Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

Zbraň, kterou se zastřelil zrazený a zraněný odbojář Karel Pulec poté, co hodil...

Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z...

13. března 2026  15:35

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.

13. března 2026  13:20

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:44

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Boj o Ostravu začíná. Dohnal proti Verešovi, zvažující Macura a premiéra Motoristů

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Jen zdánlivý politický klid nyní vládne v regionech. Strany i hnutí však hledají lídry, kteří jim v říjnových komunálních volbách zajistí kýžené cíle a funkce. Výjimkou není ani Ostrava, kde je nyní...

13. března 2026  6:15

Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v...

K zaniklým kulturním a společenským centrům Ostravy, která připomínají badatelé z Archivu města Ostravy, patří nejstarší městský park u někdejší střelnice. Vznikl v roce 1852 z iniciativy střeleckého...

12. března 2026  14:15

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

12. března 2026  12:10

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

