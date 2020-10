Báli se, že vzácnou orlici zastřelili v Libanonu. Ozvala se z Etiopie

Kristýna je jediné mládě orla křiklavého, které se letos narodilo na území České republiky. Tento druh je u nás velmi vzácný, v Moravskoslezském kraji vědí ochránci přírody o dvou párech, dále už se vyskytuje pouze ve Slavkovském lese v západních Čechách.

„Kristýnu ještě jako mládě shodila vichřice z hnízda, tak jsme ji měli krátce v držení, než jsme ji zase vrátili zpátky. Při té příležitosti jsme jí dali vysílačku, abychom mohli sledovat její pohyb,“ informoval Petr Orel, vedoucí Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích na Novojičínsku.

V září se již samostatná Kristýna vydala na dlouhou cestu na zimoviště, které se nachází v Etiopii ve východní Africe. V záchranné stanici sledovali její pohyb až do 4. října, kdy se signál její vysílačky ztratil.

„V té době ji čekal přelet jedné z hlavních tahových cest ptáků, v horské oblasti Libanonu. Jedná se o úzkou průrvu, kudy prolétají ve velkém ptáci z Evropy. Místní obyvatelé je tam ve velkém střílejí, je to jedna z jejich oblíbených kratochvílí, které padnou každý rok za oběť tisíce ptáků,“ přiblížil Orel.

Loňské mládě v Libanonu zastřelili

Ochránci přírody s jistotou věděli, že se nejedná o závadu na vysílačce, a proto se domnívali, že i Kristýnu zastřelili libanonští lovci. Tak totiž loni dopadl i mladý orel křiklavý Oto, který se také vydal na cestu do zimovišť vybavený vysílačkou.

Samici supa našli otrávenou Ztráty na životech chovanců počítají také v ostravské zoologické zahradě, kde se podílejí například na záchranném programu supa hnědého. „V roce 2018 jsme vypouštěli v Bulharsku samici pojmenovanou Ostrava 1. Po pár měsících byla nalezena mrtvá, když snědla otrávenou návnadu,“ přiblížil koordinátor záchranných programů ostravské zoo František Příbrský. Rok na to byl v Bulharsku do volné přírody vypuštěn i samec supa hnědého, který se jmenoval Ostrava 2. Beze stopy pak zmizel nad mořem u řeckého poloostrova Peloponés. „Jak zemřel, není jisté. Je možné i to, že mu došly síly a utopil se v moři,“ dodal Příbrský.

„Naštěstí se nám nyní po šestnácti dnech odmlky opět ozval Kristýnin signál. Zaskočilo nás to a udělalo nám to velkou radost. Nyní už je v Etiopii, v Národním parku Gambela, který se rozkládá u hranic s Jižním Súdánem. Eventuálně by to mohlo již být i místo, kde stráví zimní období,“ sdělil Petr Orel.

Vysvětlit, proč tak dlouhou dobu nechodily lokace z vysílačky je podle jeho slov obtížné. „Zřejmě se na tom podepsala mizivá infrastruktura vysílačů mobilních operátorů v této části Afriky,“ podotkl vedoucí záchranné stanice.

Orlici čeká na konci zimy opět stejně nebezpečná cesta zpět. „Znovu ji na cestě přes Libanon bude hrozit stejné nebezpečí. Pro ptáky je to o to náročnější, že se tento úsek nachází v polovině cesty, kdy už mají málo sil. Lovci přitom střílejí prakticky všechny ptáky, zpěvné druhy, lelky, sovy, čápy, včetně chráněných druhů. Využívají k tomu čím dál tím modernější techniku. Dosavadní boj proti tomuto masakru ptáků na tahu očividně selhává,“ dodal Orel.