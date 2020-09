Silniční stavby omezí provoz na třech vytížených úsecích v okolí Opavy

Standardní křižovatku nahradí stavaři kruhovým objezdem na hlavní výpadovce z Opavy směrem na Ostravu. Pracovat začali už dnes a nevhodné křížení silnice I/11 s jižním obchvatem města budou předělávat několik měsíců. V průběhu prací se počítá i s úplným uzavřením jižního obchvatu slezské metropole.



Současné spojení jižního obchvatu s hlavní trasou mezi Opavou a Ostravou hustému provozu nestačí. Na denním pořádku jsou dlouhé kolony, odbočení z obchvatu směrem do města je ve špičce téměř nemožné a místo je častým dějištěm nehod.



„Už se tam upravovaly i jízdní pruhy a vznikl vedlejší pruh, který měl odbočení usnadnit. Přesto je místo problematické,“ komentoval opavský policejní mluvčí René Černohorský. Do budoucna by měl lokalitě ulevit kruhový objezd.

„Smluvní doba realizace činí 24 týdnů od zahájení prací. Do tohoto období však není započítána doba zimní technologické přestávky,“ sdělil k trvání stavební akce za 39,9 milionu bez DPH mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Postupovat se bude po etapách, každá počítá s jiným dopravním omezením. Na čtyřproudé silnici I/11 budou auta jezdit vždy jedním jízdním pruhem v každém směru. „Silnice II/461, která bude stavbou rovněž dotčena, bude uzavřena po dobu příslušné etapy úplně,“ dodal Studecký. O jednotlivých etapách a s nimi souvisejících omezeních bude ŘSD informovat průběžně.

Silnici zatížilo téměř osm tisíc aut denně

Zhruba na měsíc obsadí stavaři také silnici I/57, a to na více než dvoukilometrovém úseku mezi Hradcem nad Moravicí a Kajlovcem. Opravy povrchu začínají rovněž dnes a vytížený hlavní tah z Opavy na Novojičínsko a dálnici D1 řidiči projedou jen kyvadlově.

Práce potrvají bezmála čtyřicet dní a jejich důvodem jsou poškození způsobená hustým provozem. „Jde o staré vysprávky, podélné, příčné, síťové a mozaikové trhliny, ztrátu asfaltového tmelu či trvalé deformace a výtluky. Nedostatky vznikly běžným užíváním silnice zatížené zhruba 7 500 aut denně. Číslo odpovídá sčítání v roce 2016, od té doby hustota ještě narostla,“ konstatoval Miroslav Mazal z komunikačního týmu ŘSD.

Stavební práce se připravují také v další části Opavy. Zhruba za dva týdny, v úterý 22. září, se začne pracovat na výstavbě západní části severního obchvatu města. Ta naváže na loni na podzim otevřenou východní část severního obchvatu a odkloní tranzitní dopravu zcela mimo zastavěnou část Opavy.

Komunikace o délce necelých pěti kilometrů má být kompletně hotová v květnu 2024, řidičům se ale otevře pravděpodobně dříve, na podzim 2023, tedy za tři roky od zahájení stavby. „Smluvní náklady na realizaci jsou ve výši přes 1,2 miliardy korun včetně DPH,“ uvedl Mazal.



Při napojování na již hotovou východní část obchvatu se počítá s částečným omezením provozu na této komunikaci, přesnější informace zatím nejsou k dispozici.

Po dokončení severního obchvatu Opavě budou chybět ještě dvě ze tří částí jižního obchvatu města. „Opava je v tomto velmi specifická, obchvaty by ji měly obkroužit ze všech světových stran. Věříme, že se to co nejdříve podaří,“ poznamenal náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Zahájení jejich stavby je ale ještě otázkou několika let.