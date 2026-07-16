Nebezpečný úsek s častými a smrtelnými nehodami poblíž Linhartov na Bruntálsku by mohl už za necelé dva roky zmizet. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo práce na silnici I/57 mezi Krnovem a Městem Albrechtice, odkud odstraní několik nebezpečných zatáček.
Právě zvýšení bezpečnosti je hlavním důvodem stavby. „Je to opravdu úsek častých dopravních nehod. Poslední vážná a smrtelná se tam stala loni v prosinci,“ konstatovala vedoucí úseku výstavby ostravské Správy ŘSD Šárka Ličková.
Nová část silnice bude dlouhá skoro 1 900 metrů a vznikne převážně na polích severně od současné komunikace. Na obou koncích se opět napojí na stávající I/57.
|
Experti ukázali na nejnebezpečnější silnice v kraji, navrhují jejich úpravy
Místo několika dlouhých navazujících zatáček povede trasa výrazně příměji, což má zlepšit rozhled řidičů, plynulost provozu i možnosti bezpečného předjíždění.
Trasa na Slovensko
Úsekem denně projede v průměru téměř 5 500 vozidel. Silnice I/57 je totiž jednou z hlavních severojižních komunikací v regionu. Přes Krnov a Opavu pokračuje dále na Nový Jičín, Vsetín a ke slovenské hranici.
Součástí nové trasy bude také most přes odvodňovací příkop, biokoridor a polní cestu. Zakázku získala společnost Strabag za 154,3 milionu korun bez DPH. Původní předpokládaná cena činila 220 milionů korun.
Přípravné práce, včetně kácení zeleně a vytyčování staveniště, se dělaly od podzimu. Stavbaři už dokončili i přípravy pro stavbu mostu. V dalších měsících se zaměří na odtěžení svrchních vrstev zeminy a budování náspů.
„Letos bychom chtěli mít hotovou spodní stavbu mostu a zemní těleso do úrovně pláně,“ vysvětlila Dominika Mrázková ze společnosti Strabag.
Cílem stavební firmy je dokončit práce potřebné ke zprovoznění zhruba do listopadu příštího roku. Termín předání stavby totiž připadá na únor 2028, přičemž v zimních měsících se už moc stavět nedá.
Řidiče by stavba po většinu času neměla výrazně omezovat. „Převážná část nové silnice vzniká mimo současnou trasu. Kyvadlový provoz řízený semafory předpokládáme až při napojování obou konců přeložky,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.