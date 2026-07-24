Nedávno ukončilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Ostravě dlouhodobé omezení kvůli opravě mostu na čtyřproudové ulici Rudná přes Polaneckou ve Svinově. A už zase tam řidiče čeká další rozsáhlá oprava.
Od 1. do 20. srpna silničáři obnoví téměř šest kilometrů vozovky řidiče na nejvytíženější silnici první třídy v kraji – mezi mimoúrovňovými křižovatkami Nad Porubkou a Plzeňská. Tedy od sjezdu do Poruby až po výjezd do Hrabůvky a Zábřehu.
„Doprava hlavní trasy zůstane zachována obousměrně v režimu 1+1, tedy jeden jízdní pruh pro každý směr,“ popsal způsob dopravního omezení mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
„Doprava bude vedena vždy v jednom jízdním pásu, do toho bude svedena u mimoúrovňové křižovatky 17. listopadu na jedné straně a za křižovatkou s Plzeňskou ulicí na straně druhé,“ dodal.
První etapa oprav potrvá od 1. do 10. srpna. Uzavřen při ní bude jízdní pás vedoucí z Havířova na Opavu. Od 11. do 20. srpna se práce přesunou na opačnou polovinu Rudné a silničáři uzavřou směr z Opavy na Havířov.
Podstatně složitější bude cesta pro řidiče využívající nájezdy a sjezdy. Podle toho, který jízdní pás bude právě uzavřen, nebude možné použít části křižovatek na sjezdech do Poruby, do Svinova, k Shopping parku a nájezdy na ulice Výškovická a Plzeňská.
Za uzavřené nájezdy ve směru na Havířov budou muset řidiči nejprve zamířit opačným směrem, pokračovat až ke křižovatce 17. listopadu a po otočení se vrátit na Rudnou. Za uzavřené výjezdy budou naopak pokračovat směrem na Havířov až ke křižovatce Hornbach, kde se otočí a pojedou zpět. Ve druhé etapě se systém obrátí.
Práce v noci
Oprava se dotkne úseku dlouhého přibližně 5,8 kilometru. O zakázku se ucházelo šest zájemců, vítězné sdružení společností Strabag, Eurovia a Porr ji provede za zhruba 155 milionů korun.
Stavbaři mají během dvaceti dnů vyfrézovat a položit asi 47 tisíc tun materiálu. Celkem podle ŘSD přepraví přibližně 100 tisíc tun nejrůznějších hmot, což si vyžádá vysoký počet použitých nákladních vozidel.
Právě jejich počet patří podle silničářů k důvodům, proč nezvolili klasickou postupnou opravu jednotlivých pruhů. Úplné uzavření jednoho jízdního pásu oddělí stavební techniku od běžného provozu a umožní pracovat ve více směnách, včetně nočních hodin.
„Při práci po jednotlivých jízdních pruzích by z bezpečnostních důvodů nebylo možné pracovat za šera ani v noci,“ vysvětlil Miroslav Mazal s tím, že zvolené řešení má umožnit rozdělení stavby do pouhých dvou etap.
Obyvatele částí města napojených na jednotlivé křižovatky tak omezení v jednom směru zasáhne vždy deset dnů.
S výjimkou dvou dvoudenních období, kdy se bude pokládat konečná obrusná vrstva, bude přes uzavřený pás umožněn průjezd autobusům, policistům a složkám integrovaného záchranného systému.
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Nová oprava přichází krátce po dokončení jedné z nejvýraznějších uzavírek posledních měsíců. Všechny čtyři pruhy na novém mostě Rudné ulice přes Polaneckou ulici ve Svinově ŘSD otevřelo 11. června. Původní mosty začali stavbaři bourat už v listopadu 2024 a nahradili je novými konstrukcemi. Místem před zahájením prací projíždělo přibližně 37 tisíc vozidel denně.
Zvlněná ostravská D1
Polanecká přitom nebyla jediným místem, kde opravy Rudnou omezovaly. Silničáři současně pracovali také na mostech nad Místeckou a Frýdeckou ulicí a nad železniční tratí v Kunčicích, kde se ostatně staví dodnes.
Most přes Místeckou byl plně zprovozněn v polovině května, most ve Svinově následoval v červnu.
Dopravní situaci v Ostravě navíc komplikuje rekonstrukce zvlněné části dálnice D1, která se s Rudnou kříží.
První část dlouho připravované opravy začala na jaře a podle zveřejněného harmonogramu má pokračovat do října. Řidiči projíždějí stavbou jedním pruhem v každém směru se sníženou rychlostí.
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„Letos se budou dělat zejména mosty a kanalizace. Veškeré činnosti zaplatí zhotovitel, a to na základě rozhodnutí rozhodčího soudu, ŘSD nebude na tuto opravu vynakládat ani korunu,“ uvedl při zahájení rekonstrukce generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle ŘSD se dílčí omezení na Rudné mohou objevit už před 1. srpnem a po 20. srpnu, kdy budou stavaři připravovat uzavírky, přesouvat značení a převádět dopravu mezi jízdními pásy.