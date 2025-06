Je pevnější a vyšší. Povodí Odry opravilo protrženou hráz, ochrání před povodní

Při loňských povodních nabízel soutok řek Odry a Opavy nezvyklý pohled. V nejhorším okamžiku se totiž protrhla hráz chránící před velkou vodou ostravský obvod Přívoz. Zástupci povodí i hasičů se tam snažili za pomoci jeřábů, vrtulníku i pyrotechniků zahradit cestu rozbouřeným vodám, které se na město valily jak od Jeseníků, tak z Oderské vrchoviny.

Veškeré úsilí loni v září, které vedlo k zastavení valící vody z protržené hráze, bylo marné. Klid přišel až po opadnutí povodňové vlny.

„Tímto přelivem došlo k erozi hráze a postupnému rozplavení, až voda pronikla do chráněného území. Teď jsme udělali maximum, aby se to už nestalo. Jsou to přírodní katastrofy, na které neexistuje absolutní řešení, ale hráz jsme posílili, jak to šlo,“ komentoval podzimní zkušenost generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen.

Nejkritičtější místo v ostravském protipovodňovém systému, soutok řek Odry a Opavy, je po loňské ničivé povodni znovu chráněné.

Opravená hráz, kterou tehdy voda přelila a následně rozplavila, je nyní podle zástupců státního podniku Povodí Odry výrazně odolnější.

Zpevněna byla betonovou dlažbou, kamennou patkou i devět metrů hlubokou štětovnicovou stěnou. Navýšena byla i její celková výška.

Protipovodňové hráze Hráze na řece Odře v Ostravě mají celkovou délku 18 657 metrů. Po povodni v roce 1997 prošla v letech 2003 až 2017 rekonstrukcí a na některých místech nastalo navýšení hrází, včetně zvýšení stability svahu hrází a filtrační stability vybudováním podzemních těsnicích stěn a zpevnění korun hrází.

„Původní hráz měla bezpečnostní převýšení 80 centimetrů, to jsme navýšili na 120. Cyklostezku jsme v tomto úseku upravili tak, aby nezpomalovala průtok vody při povodni,“ přiblížil nové vylepšení hráze technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

Oprava nejvíce zasaženého úseku dlouhého 240 metrů vyšla na zhruba 30 milionů korun.

Problémy na soutoku

Voda se na podzim přes hráz přelévala v délce několika kilometrů, největší problémy ale tehdy způsobila právě protržená hráz u soutoku dvou řek.

„Loni jsme tady stáli na mostě a pozorovali, jak se voda valí dírou do Ostravy. Teď je to místo opravené. Ale musíme si zvyknout, že takové katastrofy budou kvůli klimatickým změnám častější. Proto se spolu s Povodím Odry snažíme hledat i další riziková místa a posilovat ochranu celé Ostravy,“ komentoval dokončení prací na opravě ostravský primátor Jan Dohnal.

Město i státní podnik vytipovaly čtyři místa, která by si zasloužila technické úpravy – například úsek u Ústřední čistírny odpadních vod, část v Nové Vsi nebo oblast poblíž Koblova a Antošovic.

„To jsou místa, kde by mohlo dojít k přelití při obdobné nebo silnější povodni. Už teď se připravují technické varianty, jak je ochránit. Opravdu jsme dnes schopni otevřeně mluvit i o tom, že budeme mířit nad rámec běžné stoleté vody,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.

Změna podle něj nenastala jen v technických parametrech, ale i v přístupu státního podniku.

„Předchozí komunikace prakticky neexistovala. Starostové opakovaně upozorňovali na potřebu čistit toky, odstraňovat sedimenty, ale bez odezvy. Dnes máme jinou situaci. Povodí Odry s námi jedná věcně a společně vyhodnocujeme riziková místa. Město navíc pořídilo podrobné geodetické zaměření hrází, na kterém už teď stavíme konkrétní návrhy úprav,“ doplnil Boháč.

Posílení protipovodňové ochrany Další jednání mezi státním podnikem Povodí Odry a městem Ostrava jsou plánovány na září, kdy Český hydrometeorologický ústav zveřejní Závěrečnou zprávu o povodni ze září 2024. Po jejím vyhodnocení a na základě geodetického zaměření hrází pořízeném městem Ostrava budou navržena konkrétní opatření pro dílčí úseky hrází kolem řeky Odry.

Ochranné hráze Odra měří 18 657 metrů

Ochranné hráze Ostravice měří 8 932 metrů

Protipovodňové zdi na Odře měří 310 metrů

Protipovodňové zdi na Ostravici mají 1 932 metrů

Protipovodňové zdi Porubky měří 360 metrů

16. září 2024