Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Žaneta Motlová
  15:35
Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové náklady na opravy se odhadují na tři čtvrtě miliardy korun. Na současnou první etapu se podařilo získat padesát milionů.

Součástí prací bude obnova rozvodů, střecha, kanalizace a izolace objektu. „Stavba je předána. Záleží na počasí, předpokládáme dva týdny příprav a pak začnou práce,“ uvedl David Váhala, mluvčí Slezského zemského muzea, jehož objektem Blücherův palác je.

První etapa by měla stabilizovat havarijní stav paláce. „Navázat by měly další etapy obnovy – stavební část a interiéry, zatím ale neumíme odhadnout kdy,“ dodal Váhala.

Historik a tiskový mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala v barokním skvostu Blücherův palác, který se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Historik a tiskový mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala v barokním skvostu Blücherův palác, který se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat. (26. ledna 2026)
15 fotografií

Velmi špatně je na tom fasáda, problémem je vzlínající vlhkost ve sklepích i kritický stav střechy městského paláce. „Nejvíce nás trápí střecha a splašková kanalizace. Poslední větší rekonstrukce se v paláci uskutečnila v roce 1929 a sto let je pro kanalizaci opravdu mnoho,“ konstatovala ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.

Celkovou obnovu palác za sebou nemá žádnou.

První etapa rekonstrukce začne střechou, stavbaři ji obnoví včetně mansardového patra. „Teď řešíme přípravné práce. Pak postavíme lešení a začneme postupně otevírat prostor střechy. Nejprve demontáže, pak obnova krovů a dalších částí, následovat bude položení krytiny,“ popsal Ondřej Hurta, jednatel vsetínské firmy H & B delta, jež je zhotovitele akce.

Teprve potom přijde na řadu kanalizace a izolace objektu. Těmto pracím bude předcházet rozsáhlý archeologický průzkum. „Předpokládáme řadu nálezů, první objekt na tomto místě stál už v roce 1400,“ poznamenala ředitelka muzea Horáková.

Zvířecí preparáty i letité herbáře

První etapu obnovy platí ministerstvo kultury. „Jsem velmi rád, že se na záchraně paláce, který je jedním z mála svého druhu, začíná pracovat,“ uvedl Jan Holovský, ředitel odboru muzeí a galerií ministerstva.

Dodal, že ministerstvo výhledově počítá i s dalšími etapami, ale nelze jejich financování předem slíbit. „Zatím je schválené financování této první etapy. Ministerstvo kultury má ve správě stovky památkově chráněných objektů. Záleží to na státním rozpočtu, který momentálně není, máme rozpočtové provizorium.“

Muzeum už pracuje na druhé etapě, která má za úkol celý objekt stabilizovat.

Slezské zemské muzeum má v budově depozitář a jednotlivé sbírkové předměty postupně transportuje jinam. Nacházejí se tam ještě statisíce exponátů přírodovědných sbírek. Například dvě stě let staré herbáře, ale také bezpočet zvířecích preparátů.

Už před lety se řešila střecha i statika

Palác je v havarijním stavu už řadu let, nikdy totiž neprošel celkovou rekonstrukci. V roce 2009 muzeum nechalo provizorně opravit střechu budovy, protože krytina padala na kolemjdoucí. V roce 2015 byla muzejní pracoviště v budově uzavřena a zaměstnanci se přestěhovali, statik nedoporučil, aby se tam dál pravidelně pohybovali.

Začalo také postupné vystěhovávání exponátů muzejních sbírek. Pomalu a obezřetně, aby rychlé odlehčení nepřitížilo narušené statice. A řada předmětů zde zůstala dosud. Provizorně zakrytý kvůli padající omítce zůstává vchod paláce a balkon nad ním.

Monumentální barokní palác je pozůstatkem zástavby z dob gotiky a současnou podobu získal v roce 1737. Byl vyhlášeným společenským centrem slezské metropole a v roce 1820 hrál velkou roli během Opavského kongresu Svaté aliance, když tam byl ubytován ruský car Alexandr I. Do vlastnictví Blücherů, jejichž jméno nese, se dostal v roce 1832.

Blücherův palác stojí v centru Opavy, u křižovatky ulic Hrnčířská a Masarykova třída.

Blücherův palác stojí v centru Opavy, u křižovatky ulic Hrnčířská a Masarykova třída.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové...

26. ledna 2026  15:35

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Pro medvědy i losy. V Beskydech se po dvaceti letech sporů začal stavět ekodukt

Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11

Po dlouhých letech čekání začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou ekoduktu nad velmi frekventovanou silnicí I/68 u Mostů u Jablunkova na Třinecku. Stavba nazývaná také jako šelmochod by...

26. ledna 2026  12:34

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  10:32

Konec nadějí turistů i cyklistů. Ze zpřístupnění obory na Osoblažsku sešlo

ilustrační snímek

Zhruba jednou do měsíce se chodil lékař Marek Šťastný podívat k branám obory Víno na Osoblažsku. „Její ohlášené zrušení mi udělalo radost. Zkrátilo by mi o pět kilometrů cestu do práce, jezdil bych...

26. ledna 2026  9:55

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Stále pomáhá jiným, nyní musí i sobě. Záchranářka z Třince bojuje s rakovinou

Třinecká záchranářka Zuzana Klusová navzdory těžké nemoci stále vyjíždí do...

Má rakovinu, ale i tak stále vyjíždí pomáhat lidem. Lékařka záchranné služby v Třinci Zuzana Klusová i přes těžkou nemoc stále slouží a pomáhá, nyní však potřebuje pomoc sama. S léčbou, na kterou...

25. ledna 2026  17:05

Poodří má novou přírodní rezervaci. Hnízdo orla mořského lidé uvidí i z vlaku

Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.

Jistebnické mokřady tvoří tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. A to je nová přírodní rezervace, kterou vyhlásila 19. ledna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala...

25. ledna 2026  6:39

Už i na pěstování brambor dopadá změna klimatu, říká farmář roku z Chlebovic

Libor Janečka už od začátku vsadil na pěstování brambor. Jeho farma je jimi...

Před revolucí dělal na šachtě, ale už tehdy se Libor Janečka po práci věnoval činnosti, která živila generace jeho předků, tedy zemědělství. Na začátku 90. let se k ní vrátil naplno a zaměřil se...

24. ledna 2026  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních...

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. Součástí letošních projektových dnů na školách v Moravskoslezském kraji...

24. ledna 2026  7:16

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

23. ledna 2026  22:15,  aktualizováno  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.